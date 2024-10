Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(Ngày Nay) - Đề nghị Ban soạn thảo tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành, tham chiếu các luật liên quan của Việt Nam cũng như Luật Dữ liệu các nước và quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong Hội thảo góp ý Dự án Luật Dữ liệu do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/10.

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tăng cường đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong việc thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, nhất là trong chuyển đổi số.