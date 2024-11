Trưng bày cố định Không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng

Tham dự lễ khai mạc có họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông Mã Thế Anh – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM và ông, bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã hiến tặng các tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Trong Không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng lần này trưng bày 27 tác phẩm gồm hội họa, điêu khắc, tập sách tranh và bản khắc với các chủ đề “Không gian”, “Sắc không” và “Tranh in”. Các tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày cố định tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho công chúng thưởng lãm.

Năm 1940, họa sĩ Lê Bá Đảng sang Pháp, sau những khó khăn ban đầu ông được nhận vào học tại trường Mỹ thuật Toulouse và tốt nghiệp năm 1948. Hơn nửa thế kỷ sáng tạo, Lê Bá Đảng không ngừng khám phá và phát triển phong cách riêng. Những tác phẩm của ông dù ở bất cứ thể loại nào, đều mang thông điệp, phản ánh tầm nhìn nghệ thuật và triết lý sống độc đáo.

Từ năm 1985, Lê Bá Đảng bắt đầu sáng tạo loại hình nghệ thuật “Không gian”; là sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ thuật tạo hình: hội họa, điêu khắc, chạm khắc nổi trên nhiều chất liệu. “Không gian” của Lê Bá Đảng không chỉ là khung cảnh vật lý mà còn là một cõi triết lý, nơi con người, vật chất và vũ trụ giao thoa. Các tác phẩm Không gian Âu Lạc, Không gian Mẹ Âu Cơ, Địa cầu, Thạch động… để lại những ấn tượng về sự hòa quyện giữa nghệ thuật và ý niệm.

Năm 1992, trong chuyến trở về Việt Nam, Lê Bá Đảng hình thành ý tưởng cho các công trình ngoài trời, lấy cảm hứng từ triết lý Phật giáo “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Ông sáng tạo nhiều tác phẩm có hình thức rỗng với chất liệu sắc, thép. Những tác phẩm Khỏa thân với sắc không, Tiên dong…, chứa đựng quan niệm của tác giả về mối tương quan giữa vật chất và phi vật chất, giữa tồn tại và hư không.

Tranh in cũng là một sáng tạo của họa sĩ Lê Bá Đảng qua việc sử dụng đa dạng chất liệu và kỹ thuật tranh in. Ông linh hoạt kết hợp các chất liệu và kỹ thuật in để làm phong phú cách biểu đạt về hình thức và nội dung tác phẩm.

Không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng ngoài mục đích giới thiệu những sáng tạo đặc sắc của họa sĩ Lê Bá Đảng, còn thể hiện sự tri ân tấm lòng của ông, bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê đã hiến tặng bộ sưu tập, những người đã bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy tạo dựng không gian nghệ thuật sống động, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.