Đông Ấm 2024: Chuyến hành trình gieo hơi ấm về nơi vùng cao xứ Nghệ

(Ngày Nay) - Hành trình Đông Ấm 2024 - Gieo Ánh Hừng Đông đầy ý nghĩa của Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đi đến chặng cuối cùng. Chương trình đem lại nhiều phần quà đầy ý nghĩa dành cho các em nhỏ xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Đông Ấm 2024 cũng là ngọn lửa gắn kết những người con muốn cống hiến cho quê hương xứ Nghệ.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, dự án Đông Ấm 2024 - Gieo Ánh Hừng Đông đã hoàn thành. Chặng hành trình đã kết thúc thành công rực rỡ trong niềm vui của tất cả mọi người tại các điểm trường xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Dự án không chỉ trao đi các phần quà gửi tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn đem đến nhiều ý nghĩa và thông điệp sâu sắc cho cộng đồng.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thú vị. Trong đó có các tiết mục văn nghệ do các bạn Đội SVTN Nghệ An tại AJC biểu diễn. Mang năng lượng và niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã đắm mình vào từng giai điệu âm nhạc nơi quê hương. Những làn điệu dân ca ví dặm được vang lên là niềm tự hào trong từng người con xứ Nghệ khi trở về quê nhà.

Hơn 500 đầu sách các loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh, sách khoa học,... được quyên góp từ dự án Góp Sách Cho Em đã được trao tận tay các em nhỏ nhằm cải thiện chất lượng học tập trong điều kiện khó khăn. Bên cạnh đó là nhiều phần quà như máy chiếu, máy tính, bánh kẹo, sữa, quần áo, nhu yếu phẩm do các bạn sinh viên và các nhà hảo tâm chuẩn bị đã gửi tới trẻ thơ. Với tổng giá trị lên đến 175 triệu đồng, những món quà thiết thực dường như đã sưởi ấm thêm phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối là chương trình “Bếp ấm yêu thương” với 150 suất cơm do các bạn Đội SVTN Nghệ An tại AJC tự tay chuẩn bị. Những ánh mắt long lanh tràn đầy niềm tin cùng với nụ cười trên môi các em là niềm vui của không chỉ của các bạn Đội SVTN Nghệ An tại AJC mà còn là của các thầy cô các điểm trường xã Huồi Tụ. Không khí vui tươi dường như đã kết nối những con người xứ Nghệ trong những ngày cuối đông lạnh giá nơi vùng núi xa xôi.

Qua hai ngày diễn ra 18 - 19/1/2025 chương trình Đông Ấm 2024 - Gieo Ánh Hừng Đông đã gửi đến các em nhỏ những phần quà vô cùng ý nghĩa. Đội SVTN Nghệ An tại AJC mong muốn lan tỏa yêu thương, góp sức mình vào sự phát triển của xã hội từ đó khuyến khích tất cả mọi người hành động vì cộng đồng. Sự kiện cũng thể hiện được tình cảm của những người con xứ Nghệ gửi gắm về quê hương, đó cũng chính là niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn được cống hiến để xây dựng quê hương phát triển hơn.