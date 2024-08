Hội thảo về công tác phối hợp Cụm công trình cảng Cái Mép và đảm bảo an toàn hàng hải tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

(Ngày Nay) - Vừa qua, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) đã tổ chức hội thảo về công tác phối hợp Cụm công trình cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

Tham dự Hội thảo, về phía lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước gồm có ông Hoàng Ngọc Hà – Trưởng phòng An toàn – Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; ông Lê Thành Đạt – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT; ông Nguyễn Hữu Trung – Phó trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh BR-VT; ông Hoàng Bá Tuấn –Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh BR-VT; các vị đại biểu đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ, đại diện Chi cục Hải quan Cái Mép, đại diện Trạm Biên phòng cửa khẩu Cái Mép, đại diện Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ…

Về phía các đơn vị trong Cụm công trình Cái Mép gồm có ông Trần Đình Tuyên – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ; ông Mai Thanh Phong – Phó Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Petec Cái Mép; ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc Công ty Hóa chất AGC Việt Nam; Đại diện Cụm cảng Tân Cảng - Cái Mép.

Về phía PV GAS VUNG TAU có ông Lê Tất Thắng – Giám đốc; ông Hồ Diên Vượng – Phó Giám đốc; lãnh đạo các bộ phận trực thuộc, các cán bộ liên quan tới công tác phối hợp, công tác an ninh an toàn cảng biển của Công ty.

Ý thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong quá trình sản xuất kinh doanh, PV GAS VUNG TAU đặc biệt chú trọng đến mối liên hệ phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị tại Cụm công trình Cái Mép. Đây là một nhiệm vụ then chốt, nhằm đảm bảo hoạt động giao nhận hàng hóa tại khu vực này, quản lý toàn bộ hệ thống kho cảng và bảo vệ đời sống – môi trường được diễn ra an toàn và hiệu quả. Vì vậy, PV GAS/ PV GAS VUNG TAU luôn đề cao quá trình liên hệ, phối hợp hành động, hỗ trợ phát triển của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong Cụm công trình Cái Mép.

Phát biểu đánh giá công tác phối hợp, ông Lê Tất Thắng - Giám đốc PV GAS VUNG TAU đã nhấn mạnh, PV GAS đang đứng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành công nghiệp khí, trong bối cảnh phát triển của cụm cảng Cái Mép có lưu lượng tàu di chuyển trên luồng sông Thị Vải ngày càng tăng, tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh an toàn. Do đó, PV GAS luôn ý thức công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng hải là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Thời gian qua, PV GAS/ PV GAS VUNG TAU đã tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với sự hỗ trợ, hưởng ứng của các bên liên quan. PV GAS VUNG TAU luôn tuân thủ phối hợp theo Phương án bảo vệ và Quy định đã được ban hành; bố trí đầy đủ nhân sự bảo vệ, trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ hỗ trợ cho công tác đảm bảo an ninh công trình; thường xuyên trao đổi thông tin trong công tác kiểm soát an ninh với các đơn vị trong khu vực Cái Mép; triển khai đầy đủ và tích cực các công tác đảm bảo an toàn hàng hải; tổ chức các cuộc diễn tập, trao đổi, hội thảo học tập giữa các bên để trau dồi năng lực ứng cứu sự cố…

Các cơ quan chức năng, các đơn vị phối hợp cùng chung sức với PV GAS/ PV GAS VUNG TAU trong rất nhiều các nội dung chuyên môn: hoàn thiện kế hoạch đảm bảo an toàn hàng hải; tham gia vào các đợt hướng dẫn, thực hiện tiếp nhận tàu tải trọng lớn tại Kho cảng an toàn tuyệt đối; kiểm tra, giám sát và hỗ trợ PV GAS/ PV GAS VUNG TAU duy trì an ninh cảng biển và an toàn hàng hải, xây dựng thực tập phương án phòng chống khủng bố; hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá kinh tế; thường xuyên thực hiện tiếp xúc dân định kỳ, tuyên truyền về bảo vệ an ninh an toàn, phổ biến kiến thức pháp luật; phối hợp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý các sự việc liên quan; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp…

Công tác phối hợp đã góp phần để Kho cảng PV GAS Vũng Tàu trong nhiều năm qua không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố nghiêm trọng và các vụ việc mất an ninh, an toàn hàng hải; toàn hệ thống kho cảng được vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả; thường xuyên thực hiện thực tập, diễn tập trong khu vực. PV GAS/ PV GAS VUNG TAU trở thành đơn vị điểm, đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại địa phương; điển hình gần đây nhất, đã giành giải Nhất tại Hội thao PCCC & CNCH tỉnh BR-VT năm 2024.

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo các doanh nghiệp đã tích cực chia sẻ và thảo luận về những thách thức đang gặp phải, nhận diện các rủi ro hàng hải để tiếp tục đề ra/đổi mới/bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác an ninh an toàn hàng hải.



PV GAS VUNG TAU khẳng định luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các bên liên quan để cải tiến hệ thống quản lý, từ đó giảm thiểu tối đa các sự cố và rủi ro tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu cũng như toàn bộ cụm cảng Cái Mép và khu vực liên quan.

Các bên tham gia đều thống nhất ghi nhận quá trình phối hợp hiệu quả từ các cơ quan quản lý và sự đồng lòng từ phía PV GAS VUNG TAU cùng các đối tác đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc an toàn và ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng tại khu vực Cái Mép.