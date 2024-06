Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10: Đề thi môn Toán có độ phân hóa cao

Đề thi môn Toán có cấu trúc gồm phần trắc nghiệm 20 câu (4 điểm) và phần tự luận 4 câu (6 điểm). Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), thí sinh Lê Hoàng Đạt cho biết: Em tự tin đạt điểm trên 6, còn một số câu khó em không chắc giải đúng. Những câu không chắc chắn đáp án ở phần trắc nghiệm thì em vẫn khoanh chứ không bỏ trống, vì vẫn có tỷ lệ “hên xui”. Tuy nhiên, ở phần tự luận thì em đành bỏ trống một câu vì không biết giải.

Dự thi tại Điểm Trường Trung học Phổ thông Thực hành sư phạm (Trường Đại học Cần Thơ), em Nguyễn Minh Châu chia sẻ: Em thấy các thí sinh trong phòng thi của mình đa phần đều phải sử dụng hết thời gian 120 phút mới hoàn tất được bài thi, ít có thí sinh nào xong sớm. Bản thân em thấy kiến thức bài thi tập trung hầu hết trong lớp 9; các thầy cô cũng ôn tập rất kỹ. Tuy nhiên vào thi các em vẫn ít nhiều bị áp lực tâm lý nên mất nhiều thời gian để nhớ lại kiến thức. Một số câu đòi hỏi vận dụng kiến thức ở nhiều bài kết hợp lại mới có thể giải được, nên tỷ lệ các bạn có thể giải xong hết các yêu cầu trong bài thi là không cao.

Đánh giá về đề thi môn Toán, thầy Nguyễn Chí Nghĩa (giáo viên Toán tại Trung tâm Gia sư Cần Thơ) cho rằng, đề thi năm nay không có “đánh đố’, nhiều câu hỏi dễ nên tỷ lệ đậu trên trung bình sẽ cao. Tuy nhiên, cấu trúc đề thi khá hợp lý khi có những câu hỏi nâng cao, đòi hỏi các em vận dụng nhiều kiến thức theo hệ thống hoặc tổng hợp mới giải được. Điều này đảm bảo mức độ phân hóa và đánh giá chất lượng thí sinh rất tốt.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra từ ngày 5 -7/6. Trong đó, ngày 5 và 6/6, thí sinh thi 3 môn: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn; ngày 7/6 thi các môn chuyên của trường Trung học phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng. Sáng 5/6, có 14.583/14.691 thí sinh có mặt dự thi môn Toán, chiếm tỷ lệ 99,26%. Các công tác hỗ trợ cho kỳ thi diễn ra chu đáo, đúng kế hoạch.

Qua kiểm tra của đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tại một số điểm thi, Hội đồng thi triển khai đúng quy chế, đúng nhiệm vụ của mình. Đội ngũ giáo viên, cán bộ coi thi triển khai các nội dung theo quy định của quy chế. Buổi thi đầu tiên của Kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra thuận lợi, an toàn và bảo mật. Học sinh dự thi đến đúng giờ và thi nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Công tác phối hợp của các sở, ngành khá tốt. Các tuyến đường trên địa bàn thành phố được đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng để các em đến trường an toàn, cũng như không gây ùn tắc giao thông cho người dân. Đồng thời, lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt công tác tiếp sức mùa thi, tặng quà, dụng cụ học tập cũng như hỗ trợ phương tiện thuận lợi để các thí sinh đến các điểm thi an toàn, đúng giờ.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 5/6, hơn 98.600 thí sinh tại Thành phố đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Cán bộ coi thi sinh hoạt quy chế thi và hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định như những năm trước với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày (6-7/6) với 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên. Toàn thành phố có hơn 4.500 phòng thi, mỗi phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh. Tại mỗi điểm thi còn được bố trí 2-3 phòng thi dự phòng.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp nhiều sở, ban, ngành, các địa phương của Thành phố để tổ chức kỳ thi, như lực lượng Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Điện lực… Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 13.500 cán bộ coi thi và khoảng 2.300 nhân viên làm nhiệm vụ thi. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, Sở tổ chức giao nhận bài thi vào cuối mỗi ngày thi, không lưu trữ bài thi qua đêm tại các điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trước kỳ thi có 6 thí sinh có vấn đề về sức khoẻ cần sự hỗ trợ trong quá trình làm bài thi. Trong đó, 1 thí sinh bị lệch cột sống phải nằm viết, 5 thí sinh còn lại bị tai nạn gãy tay trước ngày thi cần người hỗ trợ viết bài.

Theo đó, trong hai ngày diễn ra kỳ thi, các điểm thi sẽ bố trí các phòng thi riêng và cử cán bộ coi thi theo dõi hoặc hỗ trợ thí sinh viết bài. Những cán bộ coi thi làm nhiệm vụ này phải đáp ứng các yêu cầu như công tác ở trường ngoài quận thí sinh đang học và dạy môn học không cùng môn thí sinh thi. Các phòng thi này đều được gắn thiết bị giám sát suốt quá trình thi. Các trường hợp thí sinh khác có vấn đề về sức khỏe sẽ được cán bộ y tế tại các điểm thi theo dõi sát sao để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Năm học này Thành phố Hồ Chí Minh có 114.933 học sinh dự kiến tốt nghiệp Trung học Cơ sở, trong đó có 98.681 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh là 77.355 học sinh; hơn 21.500 thí sinh sẽ không trúng tuyển trong kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xét tuyển thẳng lớp 10 cho 1.328 học sinh thuộc các diện ưu tiên khác nhau. Trong số đó có 251 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao, văn hoá; 1.077 học sinh thuộc diện khuyết tật thể chất, trí tuệ.

Dự kiến kết quả kỳ thi lớp 10 công lập sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào ngày 20/6. Theo kế hoạch, ngày 24/6, Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng; ngày 10/7, công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 thường.

Ngày 6/6 thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn và buổi chiều thi môn Ngoại ngữ; sáng 7/6 thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán, thí sinh dự thi lớp chuyên và tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp vào chiều cùng ngày.