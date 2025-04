Nữ sinh Việt khởi xướng ấn phẩm luật đầu tiên của Hội SEALS tại Đại học Sydney

Ấn phẩm được xây dựng trong vòng ba tháng (từ tháng 12/2024 – tháng 2/2025) dưới sự dẫn dắt của nữ sinh Bùi Vũ Yến Nhi, Chủ tịch SEALS nhiệm kỳ 2024-2025. Với vai trò là một du học sinh Việt Nam theo học ngành Luật tại ngôi trường danh giá này, Yến Nhi đã biến ý tưởng về một ấn phẩm mang tầm quốc tế thành hiện thực, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho hội cũng như cộng đồng sinh viên Đông Nam Á tại đây.

Theo chia sẻ của nữ sinh Bùi Vũ Yến Nhi, người bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 7/2024, ý tưởng về ấn phẩm này đã nhen nhóm từ khi cô đặt chân đến Australia cách đây 5 năm. Là một du học sinh, cô nhận thấy sự cạnh tranh khốc liệt với sinh viên bản địa và những hạn chế trong việc tiếp cận cơ hội nghề nghiệp của sinh viên quốc tế. Qua thời gian học tập và quan sát, Yến Nhi nhận ra rằng các ấn phẩm hiện có tại Đại học Sydney thường chỉ tập trung vào một số khu vực lớn, mà chưa có một tài liệu nào mang tính bao quát, đặc biệt là dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với mong muốn mở rộng hướng đi cho du học sinh, cô đã đề xuất và dẫn dắt việc xây dựng một ấn phẩm tập trung vào ngành luật tại các quốc gia Đông Nam Á và khu vực lân cận, bao gồm Nhật Bản, Australia, Campuchia, Việt Nam, Indonesia và Singapore. Đây là ấn phẩm đầu tiên tại Đại học Sydney mang tầm vóc châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cũng là dự án đầu tiên do một Chủ tịch SEALS khởi xướng và thực hiện. Nội dung của ấn phẩm không chỉ giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp trong ngành luật tại các quốc gia này, mà còn cung cấp thông tin thực tiễn như cách viết CV, thư xin việc, xây dựng hồ sơ cá nhân trên các nền tảng như LinkedIn, và kinh nghiệm cân bằng giữa học tập, làm việc và hoạt động ngoại khóa.

Quá trình xây dựng ấn phẩm bắt đầu từ tháng 11/2024, khi Yến Nhi mở đơn tuyển chọn đội ngũ thực hiện. Ban đầu, nhóm gồm 7 thành viên, trong đó có 3 biên tập viên, 1 trưởng ban biên tập kiêm thành viên ban điều hành phụ trách marketing, 2 cố vấn chuyên môn về ngành luật, và chính Yến Nhi với vai trò điều phối.

Ấn phẩm được tài trợ bởi The College of Law Australia, một tổ chức tại Australia hỗ trợ sinh viên quốc tế lấy bằng luật sư thông qua các khóa học rút gọn. Đây cũng là nhà tài trợ đầu tiên của SEALS, chi trả toàn bộ chi phí sản xuất, in ấn 50 bản cứng, phát hành bản điện tử và tổ chức lễ ra mắt. Yến Nhi đảm nhận vai trò đối ngoại, trực tiếp liên hệ với các anh chị cựu sinh viên và chuyên gia đang làm việc tại các quốc gia Đông Nam Á để đóng góp nội dung.

Ấn phẩm không chỉ dành riêng cho sinh viên SEALS hay Đại học Sydney, mà còn hướng đến một đối tượng rộng hơn: từ sinh viên năm nhất, những người mới ra trường, đến các luật sư đã có 1-5 năm kinh nghiệm muốn tìm hiểu cơ hội làm việc quốc tế. Nội dung bao gồm các bài viết từ những chuyên gia đang làm việc tại Nhật Bản, Campuchia, Việt Nam, Indonesia và Singapore, cùng với lời khuyên thực tế từ các sinh viên xuất sắc tại Đại học Sydney về cách chuẩn bị phỏng vấn và quản lý thời gian hiệu quả.

Tuy nhiên theo chia sẻ của Chủ tịch SEALS, quá trình xây dựng ấn phẩm không tránh khỏi một vài khó khăn, trở ngại. Với 8 thành viên, nhóm phải đối mặt với sự khác biệt về ý kiến trong việc lựa chọn nội dung. Yến Nhi cho biết cô luôn cởi mở với các đề xuất mang tính xây dựng, nhưng việc thống nhất quan điểm đôi khi mất nhiều thời gian.

Với Yến Nhi, ấn phẩm này là “xylive” – điểm nhấn lớn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch của mình. Nó không chỉ là một tài liệu tham khảo, mà còn là cầu nối giữa sinh viên và cơ hội nghề nghiệp quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của SEALS trong cộng đồng sinh viên luật tại Đại học Sydney. Dù chỉ in 50 bản cứng và phát hành bản điện tử, ấn phẩm đã nhận được sự chú ý từ cả sinh viên và các chuyên gia trong ngành.

Hành trình 3 tháng của Yến Nhi và đội ngũ SEALS cho thấy sự nỗ lực trong việc vượt qua khác biệt, thống nhất ý tưởng và hiện thực hóa một tầm nhìn lớn. Đây không chỉ là thành tựu của riêng cô hay SEALS, mà còn là nguồn cảm hứng cho các du học sinh khác, những người đang tìm cách khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Link chi tiết nội dung ấn phẩm: https://surl.li/ymiczg