Nam Định: Phòng ngừa thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi Thi tốt nghiệp THPT 2024

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Năm nay, Trường Trung học Phổ thông Thịnh Long, huyện Hải Hậu là 1 trong 36 điểm thi của tỉnh Nam Định. Chuẩn bị cho Kỳ thi, Trường đã bố trí 12 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng, 1 khu để thí sinh gửi vật dụng cá nhân, đảm bảo cách khu vực thi tối thiểu 25m. Các phòng điều hành thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi có bố trí camera theo hướng dẫn.

Để đảm bảo an ninh cho Kỳ thi, Trường đã phối hợp với các đơn vị bố trí 8 cán bộ là công an và bảo vệ điểm thi. Nhà trường đã rà soát, bố trí đầy đủ các phương tiện như hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, máy phát điện, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng, các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho lực lượng tham gia phục vụ Kỳ thi.

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thịnh Long Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Trường chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho những người tham gia coi thi, trong đó chú ý việc phát đề thi, thu bài thi, việc phòng ngừa thí sinh có thể dùng các thiết bị gian lận công nghệ cao và việc xử lý khi có tình huống xảy ra trong quá trình thi.

Đối với học sinh, nhà trường tổ chức học và ký cam kết thực hiện quy chế thi cho tất cả các em, đặc biệt lưu ý học sinh những vật dụng không được mang vào phòng thi, nhắc nhở các em về cách thức xử lý nếu vi phạm quy chế thi.

"Trong những ngày cuối cùng ôn thi, nhà trường quán triệt đến giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm nhắc lại quy chế thi để các em nhận thức được tầm quan trọng của việc làm đúng quy chế, đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc", Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn nói.

Còn điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có 31 phòng thi, với 716 thí sinh của Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B và Trung học Phổ thông Vũ Văn Hiếu (huyện Hải Hậu). Hai nhà trường và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức thi. Ban đại diện cha mẹ học sinh của hai trường quan tâm, tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở con em tập trung ôn tập và đảm bảo an toàn trong những ngày trước và trong khi diễn ra Kỳ thi.

Hiệu trưởng Trung học Phổ thông Trực Ninh B Nguyễn Huy Hoạt chia sẻ, do lượng thí sinh đông, nhà trường đã huy động tối đa cơ sở vật chất, đảm bảo có 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng cho học sinh gửi đồ. Phòng y tế của nhà trường cũng đầy đủ trang thiết bị thiết yếu và đủ cơ số thuốc phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi.

Đối với cán bộ làm công tác thi từ nơi khác đến, trường sử dụng toàn bộ khu nhà công vụ gồm 6 phòng cho 24 cán bộ, đồng thời liên hệ nhà nghỉ cho cán bộ, bố trí xe ô tô đưa đón trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

Để không có vi phạm

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn, quán triệt cho những người tham gia tổ chức Kỳ thi, thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc vào phòng thi.

Để Kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn, ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Kỳ thi và xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Các nhà trường ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất cần chú ý nhắc nhở học sinh tuân thủ quy chế, đi thi không mang theo bất kỳ vật dụng nào nằm trong quy định không được mang vào phòng thi.

Trước và trong các ngày thi, lực lượng công an phối hợp nhà trường bố trí cán bộ tại các điểm trọng yếu như cổng trường, xung quanh trường để giám sát và can thiệp kịp thời các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi cần được chú trọng.

Để tránh phát sinh các tình huống thí sinh gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị Công an tỉnh tập huấn cụ thể với cán bộ coi thi tại các điểm thi và lên phương án hướng dẫn an ninh tại các điểm thi trong việc kiểm tra, kiểm soát các thiết bị gian lận công nghệ cao tinh vi.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Nam Định có gần 22.000 thí sinh dự thi ở 36 điểm thi, với 931 phòng thi. Dự kiến có khoảng 2.800 cán bộ làm công tác coi thi, 650 cán bộ y tế, công an, phục vụ, bảo vệ./.