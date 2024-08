Nước Đức trải qua những ngày nóng nhất trong mùa Hè 2024

Theo DWD, ngày 13/8 là ngày nóng nhất từ đầu mùa Hè năm nay, với mức nhiệt có nơi lên tới 37 độ C. DWD đã đo được nền nhiệt 35,7 độ C ở thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler thuộc bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz ) hôm 12/8, mức nhiệt hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Các nhà khí tượng học giải thích ở một số nơi, thời tiết rất ẩm và nền nhiệt cao càng khiến cái nóng trở nên cực đoan hơn. Đặc biệt, ở các khu vực đô thị, nhiệt độ sẽ không giảm xuống dưới 20 độ C trong những đêm tới và có thể ở mức 24 độ C - mức khá cao so với nền nhiệt ban đêm trong mùa Hè ở Đức. Đó là chưa kể dự báo sẽ xuất hiện một số cơn giông mạnh và mưa lớn, thậm chí là mưa đá và gió giật dữ dội ở một số khu vực.

Do nhiệt độ cao, Hiệp hội đội cứu hỏa Đức đang phát đi cảnh báo về “nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao”, đặc biệt là ở các bang miền Đông nước Đức. Hầu hết các vụ cháy rừng ở Đức hiện nay đều do hoạt động khai thác lâm nghiệp gây ra.

Giới chuyên gia y tế nhận định nhiệt độ cao gây căng thẳng cho cơ thể và hệ tuần hoàn. Theo kết quả nghiên cứu vừa được Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona công bố ngày 12/8, ước tính gần 48.000 người ở châu Âu đã thiệt mạng do nắng nóng trong năm 2023, năm được coi là nóng nhất trong lịch sử thống kê. Nghiên cứu này cũng cho thấy tỷ lệ thiệt mạng do nắng nóng ở Đức trong năm ngoái là 76 người/1 triệu dân.

Giới chuyên môn đang kêu gọi cần quy hoạch lại những khu vực đô thị theo hướng có nhiều cây xanh, nhiều không gian công cộng để tránh nóng, lắp đặt máy cung cấp nước uống… Trong khi đó các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tránh ánh nắng trực tiếp, không ăn nhiều và uống đủ nước, tập thể dục vào sáng sớm hoặc buổi tối. Ngoài ra, việc tắm nước mát trước khi đi ngủ nhưng không lau khô người hoàn toàn cũng giúp làm mát cơ thể. Trong những ngày quá nóng, người dân nên đóng cửa ra vào cũng như cửa sổ vào ban ngày và mở cửa thông gió từ tối đến sáng hôm sau để giúp giữ mát cho không khí trong nhà.