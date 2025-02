Bất ngờ lớn trước thềm Oscar 2025

Bộ phim chính kịch "Conclave" đã bất ngờ vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành giải "Dàn diễn viên xuất sắc nhất" - giải thưởng có vị thế tương đương với hạng mục "Phim hay nhất" tại Oscar.

Với sự tham gia của các tên tuổi gạo cội như Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow và Isabella Rossellini, “Conclave" xoay quanh những cuộc đấu trí trong mật nghị Hồng y để bầu chọn Giáo hoàng mới. Phim chinh phục giới chuyên môn và khán giả bằng câu chuyện kịch tính và diễn xuất đỉnh cao. Chiến thắng này cũng củng cố vị trí của "Conclave" như một ứng cử viên nặng ký tại lễ trao giải Oscar đầu tháng tới, sánh vai cùng những tác phẩm đình đám như "Anora".

Đại diện đoàn làm phim phát biểu khi nhận giải, tài tử Ralph Fiennes đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tập thể trong cả công việc và cuộc sống. Trong khi đó, nữ diễn viên Isabella Rossellini không quên gửi lời chúc "mong Giáo hoàng Francis sớm bình phục" khi ngài vẫn đang nằm viện vì vấn đề hô hấp.

Một bất ngờ khác là chiến thắng của Timothée Chalamet ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn huyền thoại âm nhạc Bob Dylan trong "A Complete Unknown". Nam diễn viên trẻ không giấu tham vọng khi phát biểu trên sân khấu: "Tôi muốn trở thành một huyền thoại như Daniel Day-Lewis, Marlon Brando hay những tượng đài thể thao như Michael Jordan, Michael Phelps. Tôi thực sự khao khát vươn tới đỉnh cao". Chiến thắng của Timothée Chalamet đã làm lung lay vị thế "ứng cử viên số một" của Adrien Brody trong "The Brutalist" trên đường đua Oscar 2025.

Trong khi đó, minh tinh Demi Moore tiếp tục khẳng định phong độ với giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ màn hóa thân trong "The Substance" – bộ phim kinh dị về một ngôi sao điện ảnh quyết tìm lại tuổi thanh xuân bằng một loại huyết thanh đầy nguy hiểm. Moore xúc động chia sẻ: "Diễn xuất đã thay đổi cuộc đời tôi, mang lại cho tôi ý nghĩa, định hướng và một lý tưởng sống."

Kieran Culkin (phim "A Real Pain") và Zoe Saldaña (phim "Emilia Pérez") lần lượt trở thành chủ nhân của giải "Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Còn "Shōgun" tiếp tục thống trị mảng truyền hình với giải "Dàn diễn viên phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất " và các giải cá nhân cho Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, cùng giải "Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất". Trong khi đó, "Only Murders in the Building" giành giải "Dàn diễn viên phim hài kịch xuất sắc nhất". Tài tử Martin Short (phim "Only Murders in the Building") và Jean Smart (phim "Hacks") được vinh danh ở hạng mục dành cho diễn viên chính thể loại hài kịch. Colin Farrell cũng nhận được giải "Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập hoặc phim truyền hình xuất sắc nhất" cho "The Penguin".

SAG Awards được xem là "phong vũ biểu" của Oscar, bởi các thành viên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ chiếm số lượng lớn trong Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Kết quả của SAG Awards thường phản ánh chính xác kết quả của Oscar. Với việc "Conclave" bất ngờ chiến thắng và Timothée Chalamet lật ngược thế cờ trước Adrien Brody, cuộc đua Oscar 2025 đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.