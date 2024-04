Boehringer Ingelheim Việt Nam ra mắt vắc-xin 3 trong 1 phòng các bệnh truyền nhiễm ở gia cầm

(Ngày Nay) - Hiện sầu riêng ở Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch. So với cách nay 20 ngày, giá sầu riêng đã giảm một nửa nhưng theo các nhà vườn hiện giá bán vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và người trồng sầu riêng vẫn có lợi nhuận. Giá sầu riêng tăng, giảm cũng xảy ra một số bất cập trong mua, bán sầu riêng giữa nhà vườn và thương lái.

(Ngày Nay) - Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội sẽ phụ trách 4 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong 1 tháng tới.

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh tình hình an ninh thêm căng thẳng sau khi xuất hiện nhân tố leo thang mới giữa Israel và Iran, ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn.