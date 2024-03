CEO G.Empire tiết lộ bí quyết bán hàng ngàn tỷ trong lúc thị trường khó khăn

(Ngày Nay) - 70% môi giới BĐS năm 2023 bỏ việc, chuyển nghề do tác động tiêu cực từ những biến động của nền kinh tế và thị trường bất động sản, theo thống kê của VARS.Trong bối cảnh chung cực kỳ khó khăn, một nữ “chiến thần” trong lĩnh vực này vẫn đưa về cho các chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tiền hàng, vẫn “đánh bay” các bảng hàng mà các đại lý khác chật vật hàng năm trời không bán được.

70% môi giới BĐS năm 2023 bỏ việc, chuyển nghề do tác động tiêu cực từ những biến động của nền kinh tế và thị trường bất động sản, theo thống kê của VARS. Trong bối cảnh chung cực kỳ khó khăn, một nữ “chiến thần” trong lĩnh vực này vẫn đưa về cho các chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tiền hàng, vẫn “đánh bay” các bảng hàng mà các đại lý khác chật vật hàng năm trời không bán được. Nữ “chiến thần” đó là Nguyễn Thị Dung- biệt danh trong giới Sales BĐS là Dung Men- TGĐ Công ty Cổ phần Bất Động Sản G.Empire.

Nguyễn Thị Dung tự nhận mình là người thích “làm việc khó”. Bởi thế nên đầu năm 2022, đang trên cương vị Phó TGĐ một Tập đoàn môi giới BĐS lớn nhất nhì cả nước, hàng ngàn “quân cán” trong tay, được nhiều chủ đầu tư biết đến, tin cậy, thậm chí cái tên Dung Men- biệt danh của cô- được coi là bảo chứng cho thành công, nhiều chủ đầu tư lớn khi đặt bút ký hợp đồng hợp tác, để Cen Group vào bán hàng bao giờ cũng đi kèm với một điều kiện: “Dung Men trực tiếp phụ trách phần bán hàng”, nữ CEO này lại quyết định “khởi nghiệp” từ đầu.

Rời vị trí đã được trải sẵn hoa hồng, Nguyễn Thị Dung cùng những cộng sự giỏi, hầu hết là các chuyên gia bán hàng uy tín trong lĩnh vực môi giới BĐS, kỳ vọng xây dựng một “đế chế bán hàng mới” mang tên G.Empire Group.

Khởi nghiệp ở tuổi "Tam thập nhi lập", Dung đầu tư "khủng" cho văn phòng mới, đào tạo, nuôi quân và bắt đầu làm môi giới BĐS theo một hướng đi mới – những nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp, có kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức- mà cô đã nhìn thấy từ trước khi “làn sóng” nhà nhà làm môi giới BĐS “thoái trào”.

Dung tâm sự: "Bảo không khó khăn thì không đúng, nói mình tìm thấy cơ hội trong khó khăn chỉ là lý thuyết, điểm mấu chốt để G.Empire tự tin phát triển đúng lúc thị trường khó khăn đó là niềm tin vào thực lực của đội ngũ, chúng tôi đang có những nhân sự giỏi nhất trong lĩnh vực môi giới bất động sản, chúng tôi có được sự tin tưởng của chủ đầu tư, chúng tôi thuyết phục được khách hàng đầu tư vào những sản phẩm giá trị thực, an toàn về pháp lý, hiệu quả về đầu tư. Những sản phẩm này trước khi đưa tới tay khách hàng, chúng tôi đã kiểm tra tính pháp lý, đo lường được chất lượng sản phẩm, tư vấn cho chủ đầu tư kỹ càng về chính sách bán hàng, hài hòa kỳ vọng lợi nhuận của chủ đầu tư với mong muốn mua được sản phẩm tốt, giá trị thực của nhà đầu tư".

Chính bởi sự tự tin vào đội ngũ nên mặc dù thời điểm cuối 2021, đầu 2022 thị trường bắt đầu bị những tác động tiêu cực, từ kinh tế vĩ mô tới chính sách tài khóa thắt chặt, siết tín dụng BĐS, thị trường trong Nam ngoài Bắc hầu như không có giao dịch thì G.Empire vẫn có đơn hàng, vẫn bán được hàng. Dung chia sẻ, có chủ đầu tư thử nhiều đại lý nhưng không đại lý nào bán đạt doanh số nên lại chủ động tìm tới G.Empire. Sau 14 ngày, G.Empire đã mang về cho chủ đầu tư đó gần 2000 tỷ tiền hàng.

Lợi thế là “chiến tướng” từng trải qua hàng trăm chiến dịch bán hàng thành công, cộng với tầm nhìn nhạy bén, thậm chí có phần là “thiên bẩm”, Dung chọn cho mình lối đi riêng, nói theo cách của cô thì “Người ta bỏ cuộc đi ra, thì tôi đi vào. Thời điểm tháng 6/2023, môi giới đồng loạt bỏ nghề, các chủ sàn đóng cửa công ty đi chơi golf thì tôi lại bận rộn hơn bao giờ hết. Training đội ngũ, truyền lửa bán hàng, nhiều hôm mệt quá phải nhập viện để chữa dây thanh khoản vì nói nhiều nên mất tiếng”.

Thành quả của sự nỗ lực không mệt mỏi và có phần…lì lợm đó đã đem lại cho Dung và G.Empire “chiến tích” ngọt ngào. Hàng loạt các dự án được G.Empire “đánh bay bảng hàng”, có tính thanh khoản cao, có thể kể đến như: Goldseason 47 Nguyễn Tuân, NHS Trung Văn, Golden Field, Vin Smart City , Vin Ocean Park, The Canopy Residences, Han Jardin, Discovery CG, Ecolife Capitol (7 ngày quét sạch bảng hàng chủ đầu tư giao), The Marq District 1 (2 tháng bán gần 1000 tỷ tiền hàng), Laurora Phú Yên (bán 1600 tỷ tiền hàng trong chưa đầy 14 ngày), Top 1 các dự án Fla Hải Tiến, Shantira, Happy Home Cà Mau, Hà Nội Melody Linh Đàm, The Arena Cam Ranh và mới đây nhất là Solasta Mansion Dương Nội (500 tỷ tiền hàng và 70 giao dịch trong 1 tháng); Grand SunLake…

Đặc biệt, trong lúc thị trường trầm lắng, G.Empire thổi bùng lên “cơn sốt” sàn thương mại, văn phòng tại các tòa nhà nội đô. Giao dịch phân khúc này nhộn nhịp và sôi động, làm mưa làm gió trên thị trường, đem lại lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư thứ cấp nhạy bén thị trường.

Chỉ sau 5 tháng đi vào hoạt động, G.Empire đã đạt doanh số bán hàng hơn 6.207 tỷ, sau hơn 1 năm xây dựng đế chế bán hàng mới, Nguyễn Thị Dung đã đưa G.Empire từ con số 0 trở thành “hiện tượng mới” của làng môi giới BĐS. G.Empire được nhiều chủ đầu tư tin tưởng, không chỉ giao sản phẩm cho bán mà còn mời tham gia dự án với tư cách đơn vị tư vấn giải pháp bán hàng, bán hàng thực chiến, đóng gói sản phẩm và thậm chí cả khả năng quản lý, vận hành sản phẩm sau bán hàng.

Sải bước giữa văn phòng rộng hàng ngàn m2, hơn 300 sales đang tấp nập chuẩn bị chiến dịch bán hàng, nữ chiến thần của làng môi giới bất động sản Nguyễn Thị Dung đem tới cho đối tác và khách hàng sự tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự thân thiện, dễ gần, gương mặt thông minh, sắc sảo, tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, chuẩn mực của một CEO hiện đại, có bề dày kinh nghiệm lẫn tri thức thực tế.

Dung yêu thích công việc bán hàng, tư vấn bán hàng cho các dự án là điềm đam mê bất tận của nữ CEO trẻ trung và quyết đoán. Lập nghiệp khi thị trường khó khăn nhưng không vì thế Dung và các cộng sự nản lòng, cô luôn tâm niệm: “Trong nguy luôn có nhiều cơ”. Và cô sẵn sàng “tận hưởng” “nó”. Cô dốc hết sản nghiệp thuê văn phòng hàng ngàn m2, đầu tư công nghệ VR 360 để phục vụ công tác bán hàng, đưa công nghệ vào hoạt động môi giới bán hàng, tạo nên một thế hệ nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp, có thời điểm lên tới 800 người.

Tại G.Empire, Dung xây dựng hệ sinh thái toàn diện, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân sự giỏi, nhiệt huyết, đam mê, tận tâm với công việc và coi sales BĐS là một sự nghiệp có đầu tư chứ không phải công việc thời vụ, thị trường tốt thì lao vào làm, khó thì từ bỏ. “Thị trường BĐS đang trải qua cuộc thanh lọc lớn và chỉ những người có kiến thức, kinh nghiệm và liên tục được update xu hướng bán hàng mới có thể trụ lại”.

Nhiều người hỏi Dung, tuyển dụng người trong lúc người ta sa thải nhân viên có mạo hiểm không. Nữ CEO không ngần ngại trả lời: “Tôi luôn nghĩ không nghề gì biến mất cả, nhưng con người làm nghề đó phải thay đổi để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Người chiến thắng chưa chắc là người mạnh nhất. Nhưng chắc chắn là người không bao giờ bỏ cuộc. Tôi là người từng đi bán hàng lúc khó khăn nhất của thị trường năm 2011, lúc đó mọi người rời bỏ thị trường nhưng tôi cũng đã trụ lại được, qua được khó khăn rồi mới thấy càng khó khăn càng có cơ hội, quan trọng là mình chuẩn bị nền tảng để đón đầu cơ hội, tận dụng được cơ hội đó một cách tốt nhất”.

“Cứ làm tốt nhất thì cơ hội tốt nhất sẽ đến với mình”, suy nghĩ như vậy nên Dung kiến tạo G.Empire trở thành một đơn vị tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi người mua với chủ đầu tư, thẩm tra, kiểm tra pháp lý cho chủ đầu tư và bảo vệ chính đơn vị môi giới bán hàng. Bên cạnh đội bán hàng giỏi, G.Empire còn có chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân giúp khách hàng gia tăng tài sản, đầu tư an toàn, hạn chế rủi ro. Dung cũng tỏ ra có thế mạnh trong tư vấn chiến lược bán hàng và đóng gói sản phẩm. Cô tự tin có khả năng: “Nhìn những sản phẩm là biết có thể bán được hay không, dòng chảy bất động sản như thế nào tôi nhìn được trước, nhìn trước 1-5 năm. Ví dụ, lúc người ta chăm chăm chỉ bán BĐS nghỉ dưỡng là tôi đã nghĩ tới đất nền, lúc mọi người bắt đầu đổ xô vào bán chung cư sở hữu lâu dài thì chúng tôi bán dòng 50 năm, văn phòng cho thuê”. Nên: “Lúc mọi người rảnh vì thị trường trầm lắng thì chúng tôi lại bận nhất, bận đi tư vấn, chủ đầu tư phải đi đúng hướng đã, đúng hướng rồi thì chúng tôi lại phải tư vấn cho chủ đầu tư định giá sản phẩm đúng, nhờ vậy khi bán hàng đánh trúng được tâm lý của người mua”.

Sự tin tưởng của các đối tác đem tới cho G.Empire nguồn hàng phong phú đa dạng, cập nhật nhanh nhất cho đối tác. Dung nhất quán xây dựng cơ chế bán hàng tốt nhất thị trường - trả phí nhanh nhất thị trường và có đội ngũ hỗ trợ riêng 24/7 cho các đối tác.

Nữ CEO tự nhận mình rất “nam tính” trong công việc, “nói một là một, hai là hai, không sai lời” và luôn phải đi trước một bước so với các đơn vị khác trong kế hoạch bán hàng và cách thức bán hàng trong kỷ nguyên mới. Theo cô, một đơn vị bán hàng tốt ngoài kỹ năng bán hàng phải rất hiểu sản phẩm, hiểu chủ đầu tư, nắm được các kênh đầu tư, hiểu tâm lý người tiêu dùng và tư vấn cho chuẩn mực, đúng mức và được khách hàng tin tưởng.

Năm 2023 G.Empire Land thuộc G.Empire được Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vinh danh “Top 10 Đại lý Bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2023”. Thành quả này ghi nhận những nỗ lực của hơn 700 sales chuyên nghiệp mà Dung đào tạo nhưng với cô, thành tích không phải chỉ là tấm giấy khen, đội ngũ G.Empire có quyền tự hào khi thị trường 2023 khó khăn, thanh khoản giảm mạnh, song G.Empire Land vẫn được chủ đầu tư các dự án lớn tin tưởng, giao làm Tổng đại lý bán hàng. Hàng loạt các dự án đã được G.Empire Land phân phối thành công như: Solasta Mansion, An Quý Villa của Tập đoàn Nam Cường, Kita Capital của Kita Group, Vinhomes Smart City, dự án Discovery Complex, sàn văn phòng thương mại TNR Holding… Tổng doanh số tiền hàng G.Empire Land đem về cho các chủ đầu tư trong năm 2023 lên tới trên 5000 tỷ đồng. Một con số ấn tượng trong bối cảnh 70% sales bất động sản phải chuyển nghề, nhiều sàn môi giới BĐS phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Năm 2024 G.Empire chọn chủ điểm “cất cánh” với kì vọng sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong, tạo sóng dẫn đầu trong các vùng đất mới trên thị trường, gia tăng giá trị BĐS cho khách hàng, đối tác và nhân viên. “G.Empire Group năm 2024 sẽ là năm của thời điểm cất cánh vì chúng tôi đã nạp đủ nguyên liệu (kho hàng dự án với tiền hàng 2 tỷ USD), loại bỏ những sự rủi ro và nguy hiểm (cơ cấu công ty đã hoàn thiện và ổn định sau 2 năm vận hành), tạo lực nén & tạo đà (với các dự án bluechip như Solasta Mansion, Kita Capital ngay từ đầu năm), mọi nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn lực cũng như ý chí đều đã sẵn sàng.

Trong tương lai, G.Empire của chiến thần Nguyễn Thị Dung được kì vọng sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong, tạo sóng dẫn đầu trong các vùng đất mới trên thị trường, gia tăng giá trị BĐS cho khách hàng, đối tác và nhân viên.

Nguyên tắc số một của sales của G.Empire phải tuân thủ đó là không được phép tư vấn sai về sản phẩm, tư vấn để bán hàng bằng được. Tư vấn cho khách có tâm, thuyết phục được khách hàng bằng giá trị thực của sản phẩm và nhu cầu thực, lợi nhuận mong muốn thực của người mua. Đem lại giá trị hiện hữu cho chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp là mục tiêu tối thượng của G.Empire, hai mục tiêu đó hài hòa chính là đảm bảo vàng cho sự phát triển bền vững của G.Empire”, CEO Nguyễn Thị Dung chia sẻ.