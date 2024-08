Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

(Ngày Nay) - Với mục tiêu nâng cao khả năng ứng phó và xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn ngay tại cơ sở; đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) vừa tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy (PACC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng cứu sự cố tràn dầu hoá chất và môi trường tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

Đây là chương trình thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2024, tiếp nối thành công của cuộc thực tập PACC, CNCH, ứng cứu sự cố tràn dầu hoá chất và môi trường tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố.

Với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, vận hành các công trình khí, chế biến và tàng trữ các sản phẩm khí, PV GAS VUNG TAU luôn ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là công tác ứng phó các sự cố cháy nổ có quy mô lớn, vượt ngoài khả năng ứng phó của lực lượng cơ sở; nhằm hạn chế thiệt hại về con người, môi trường và tài sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các buổi thực tập do PV GAS VUNG TAU phối hợp tổ chức định kỳ luôn là sự kiện có ý nghĩa thực tiễn cao, được các địa phương, đơn vị, tổ chức hưởng ứng đặc biệt.

Tham gia buổi diễn tập lần này, có đại diện các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Biên phòng Cửa khẩu Cảng BR-VT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh BR-VT (PC07). Ngoài lực lượng, phương tiện của PC07 và của PV GAS VUNG TAU còn có lực lượng, phương tiện của các đơn vị phối hợp như Công ty CP Cảng Tân cảng Cái Mép, Công ty CP Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ, Tổng Công ty PETEC – Chi nhánh Vũng Tàu, Công ty TNHH Hyosung Vina, Công ty Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ AGC, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu, Công ty TNHH Hà Lộc Phát và Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh Dầu Khí Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi thực tập, ông Hồ Diên Vượng – Phó Giám đốc PV GAS VUNG TAU trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan chức năng và sự tham gia của các đơn vị bạn trong buổi diễn tập năm 2024. Ông cho biết, hiện tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu là nơi tàng chứa LNG, LPG, xăng nhẹ (condensate) lớn nhất Việt Nam. Kho cảng có nhiệm vụ chính là tàng chứa, xuất/nhập các sản phẩm LPG, condensate của Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố; condensate của Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn và nguồn LNG/LPG nhập khẩu cho các tàu và xe bồn, vận chuyển đến các hộ tiêu thụ. Do đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ là hết sức cần thiết và luôn được quan tâm hàng đầu. Công ty luôn ưu tiên thực hiện các phương án phòng ngừa là chính và không ngừng thường xuyên học hỏi, trau dồi kỹ năng, sẵn sàng ứng phó sự cố, nhằm đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và tài sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tình huống diễn tập bắt đầu lúc 10h00 sáng, tại vị trí cầu cân số 04, khu vực Trạm nạp LPG Thị Vải. Khi nhận được thông báo có sự cố, các lực lượng đã nhanh chóng tới cơ sở, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi được thông báo có người bị nạn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng quần áo chống nhiệt và mặt nạ dưỡng khí lập tức tiến vào hiện trường, tiếp cận và di chuyển nạn nhân ra khu vực xe cứu thương, tổ chức sơ cấp cứu và đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất. Khi phương tiện, lực lượng đầy đủ và các điều kiện cho phép, chỉ huy chữa cháy yêu cầu các lực lượng tập trung công tác chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, ông Hoàng Tuấn Anh - Đội trưởng Đội công tác Chữa cháy và CNCH PC07 Công an tỉnh BR-VT đánh giá cao công tác chuẩn bị kế hoạch thực tập của PV GAS VUNG TAU và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ông khẳng định buổi thực tập thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và phương tiện tham gia; đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu, kỹ chiến thuật đề ra.

Buổi diễn tập là dịp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng cho lực lượng cơ sở trong xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn. Đây cũng là dịp định kỳ thực hiện kiểm tra tình trạng sẵn sàng lực lượng, phương tiện của các đơn vị đúng với phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra. PV GAS VUNG TAU tiếp tục nêu gương là đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho con người, môi trường và tài sản của cơ sở nói riêng và của khu vực cụm cảng Cái Mép.