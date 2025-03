Hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp của TPBank liên tục được vinh danh

(Ngày Nay) - Hệ sinh thái số tích hợp, hiện đại của TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp đã được đánh giá cao tại khuôn khổ giải thưởng thường niên do The Asian Banker tổ chức. Giải thưởng tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của TPBank trong việc tối ưu trải nghiệm và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, TPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi hoàn thiện hệ sinh thái tín dụng số toàn diện trên nền tảng TPBank Biz. Mới đây, ngân hàng này đã được The Asian Banker, tạp chí tài chính uy tín châu Á vinh danh với giải thưởng “Best Corporate Banking and Payment Implementation in Vietnam” – nhờ sáng kiến ứng dụng số toàn diện dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Số hóa toàn diện quy trình tín dụng cho doanh nghiệp

Bộ giải pháp tín dụng số của TPBank bao gồm ba tính năng trọng tâm: Chứng từ số (CTS), Giải ngân online (GNOL) và Bảo lãnh online (BLOL). Các tính năng này được tích hợp trên nền tảng TPBank Biz, hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu gửi hồ sơ, ký duyệt đến thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, bảo mật và hoàn toàn trực tuyến.

Trong đó, Chứng từ số cho phép doanh nghiệp nộp và quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ tín dụng trên hệ thống – phù hợp với các nhu cầu thường xuyên như phát hành/sửa đổi bảo lãnh, giải ngân, phát hành L/C... Giải ngân online giúp doanh nghiệp thực hiện giải ngân mọi lúc mọi nơi với luồng phê duyệt số hóa, trong khi Bảo lãnh online giúp rút ngắn thời gian cấp bảo lãnh, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong giao dịch.

Toàn bộ quy trình được tích hợp chữ ký số từ xa (Remote Signing) thông qua ứng dụng TPBank Mobile và SmartOTP, giúp khách hàng ký số và phê duyệt hồ sơ trực tuyến, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính bảo mật. Nhờ đó, quy trình giấy tờ truyền thống được loại bỏ hoàn toàn, doanh nghiệp có thể giao dịch tín dụng mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản.

Các tính năng này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và hỗ trợ chủ động dòng tiền. Thống kê cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, đã có 2.500 giao dịch bảo lãnh online thành công từ 600 doanh nghiệp, với hơn 30% đơn vị tham gia đấu thầu chuyển sang sử dụng kênh số này.

Mở rộng hệ sinh thái tiện ích cho doanh nghiệp

TPBank còn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số với hai sản phẩm nổi bật: QR Vạn năng và Liên kết phần mềm kế toán – Biz Accounting. Trong đó, QR Vạn năng là mã QR tĩnh, phù hợp cho các chuỗi cửa hàng lớn đến từ các quốc gia Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. Sản phẩm cho phép người dùng chuyển khoản trực tiếp để thanh toán hàng hóa, dịch vụ với ba ưu điểm: ghi có tức thì, tiết kiệm phí so với máy POS và không cần dùng thẻ vật lý.

Song song, Biz Accounting cho phép doanh nghiệp thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử ngay trên phần mềm kế toán đang sử dụng. Các tính năng bao gồm lập lệnh chuyển tiền, tra cứu số dư, sao kê, và đặc biệt là tự động cập nhật định khoản kế toán – giúp đơn giản quy trình, tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tài chính doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đổi mới toàn diện dòng tiền và được hỗ trợ vận hành tài chính

Đón đầu xu hướng quản trị tài chính hiện đại, TPBank đã triển khai giải pháp quản lý dòng tiền số và hệ sinh thái tài chính tích hợp dành riêng cho khối khách hàng doanh nghiệp – nổi bật với việc ứng dụng công nghệ Open API kết nối trực tiếp với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP của doanh nghiệp và nền tảng Biz Cash. Với hơn 20 API chuyên biệt, TPBank cho phép doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ tài chính ngay trong hệ thống nội bộ: từ chuyển tiền, xác thực tài khoản thụ hưởng, chi trả hàng loạt cho nhân viên và nhà cung cấp, đến truy vấn sao kê và số dư tài khoản. Nhờ khả năng tích hợp sâu, các giao dịch được tự động hóa hoàn toàn, diễn ra liền mạch, an toàn và chuẩn xác – giúp giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót và tối ưu hóa nguồn lực vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống Quản lý dòng tiền trên nền tảng Ngân hàng số doanh nghiệp (Cash Flow Management) của TPBank còn cho phép doanh nghiệp giám sát tình hình tài chính theo thời gian thực, chủ động thiết lập luồng chuyển tiền tự động giữa các công ty con và công ty mẹ, đồng thời ứng dụng phân tích dự báo dòng tiền nhằm chuẩn bị cho các kịch bản kinh doanh trong tương lai. Không chỉ mang lại lợi ích về mặt hiệu quả vận hành, giải pháp còn giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng tốc độ xử lý giao dịch, hỗ trợ ra quyết định tài chính một cách nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, việc triển khai đã chứng minh tính hiệu quả rõ rệt với ROI lên đến 317% với hơn 1,9 triệu giao dịch được tự động hóa trong năm.

The Asian Banker, tạp chí tài chính uy tín châu Á đã đánh giá cao những nỗ lực và vinh danh TPBank với giải thưởng: “Best Corporate Banking and Payment Initiative in Vietnam” – Ứng dụng ngân hàng số và giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp.

Đại diện The Asian Banker chia sẻ: “Trong khi nhiều ngân hàng khác vẫn tập trung chủ yếu vào việc hiện đại hóa, TPBank đã đi đầu bằng việc tích hợp trực tiếp các giao diện lập trình ứng dụng mở, mang đến khả năng giao dịch liền mạch, tự động hóa quy trình và phân tích dự báo – giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính một cách vượt trội và hiệu quả. Sáng kiến này đã góp phần trực tiếp vào việc tăng trưởng 200% doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp và gia tăng 300% tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), cho thấy tính hiệu quả rõ rệt”.

Bên cạnh đó, The Asian Banker cũng gọi tên TPBank trong Top 5 đơn vị dẫn đầu với các giải pháp công nghệ tài chính dành cho doanh nghiệp, nổi bật nhờ khả năng thiết kế các giải pháp đặc thù, chuyên biệt theo ngành. Đặc biệt, các sản phẩm thuộc mảng Corporate Digital Banking của TPBank được ghi nhận là xu hướng chủ đạo năm 2025 dành cho phân khúc khách hàng SME, nhờ khả năng tích hợp hệ sinh thái số và đáp ứng linh hoạt nhu cầu đặc thù của từng lĩnh vực kinh doanh.

Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank nhấn mạnh: “Giải thưởng của The Asian Banker là một trong những dấu mốc quan trọng, khẳng định chiến lược số hóa toàn diện và sự thấu hiểu nhu cầu doanh nghiệp của TPBank. Giải pháp đang từng bước tái định hình cách doanh nghiệp vận hành tài chính, đưa TPBank trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong hành trình số hóa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”

Trước đó, một sản phẩm khác của TPBank là Chatpay cũng được The Asian Banker vinh danh là Best Social Banking Initiative - Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á. Theo xếp hạng mới nhất của tổ chức xếp hạng Decision Lab, TPBank tiếp tục là một trong 7 ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2025.