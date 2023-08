Hà Nội: Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 30/8

Để công trình được đưa vào khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại (sơn kẻ, tổ chức giao thông; Thử tải công trình), xong trước ngày 28/8.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cục Quản lý xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định; Hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng, trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt theo quy định; Cùng với đó phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thông báo phân luồng giao thông khi đưa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào khai thác sử dụng.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt an toàn giao thông; Tổ chức lại giao thông tại các tuyến đường xung quanh và các nút giao thông lân cận bảo đảm giao thông thuận lợi khi công trình đưa vào khai thác, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thống nhất phương án, triển khai thực hiện đấu nối nguồn điện của hệ thống chiếu sáng kiến trúc cảnh quan vào nguồn hiện có của hệ thống chiếu sáng giao thông cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chạy song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, kết nối từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên.