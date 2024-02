Hà Nội tuyên dương 184 học sinh đoạt giải quốc gia

Kỳ thi năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội có 234 học sinh của 10 trường trung học phổ thông tham gia, tăng 50 em so với năm học trước. Các học sinh thành phố đăng ký tham dự kỳ thi ở đủ 12 môn thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Kết quả, có 184 học sinh đoạt giải, gồm 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích, tăng 43 giải so với năm học trước.

Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay của học sinh thành phố; năm thứ 12 liên tiếp Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông. Một số đội tuyển có 100% thành viên đều đoạt giải như Tiếng Anh, Hóa học, Tiếng Pháp. Đặc biệt, đội tuyển Tiếng Anh giành 6 giải Nhất, đội tuyển Hóa Học giành 12 giải Nhất, đội tuyển Tiếng Pháp đoạt một giải Nhất...

Đáng chú ý, trong số các học sinh đoạt giải năm nay có em của một số trường ở vùng khó khăn như, Trường Trung học Phổ thông Minh Quang (huyện Ba Vì), Trường Trung học Phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (huyện Thạch Thất)...

Ghi nhận, biểu dương thành tích của các em, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, việc kỳ thi có học sinh đoạt giải đến từ những trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn còn nhiều khó khăn, điểm chuẩn đầu vào còn thấp chứng tỏ công tác giáo dục mũi nhọn của thành phố được lan tỏa rộng khắp, các trường quan tâm, chú trọng.

Ông Trần Thế Cương nhắn nhủ, với mỗi học sinh, kết quả này sẽ là bước khởi đầu, nền tảng, hành trang trên con đường học tập và lao động trong tương lai của các em. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, các em sẽ trở thành những công dân tốt, lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước, Thủ đô giàu mạnh, phồn vinh, phát triển.

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 23 tập thể, 188 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong số 188 cá nhân này có 4 cá nhân là cán bộ quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, còn lại là 184 học sinh.