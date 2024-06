HLV Kim Sang Sik tin rằng các học trò có thể tạo nên kỳ tích

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi ngoài việc phải đối diện với đối thủ được đánh giá có trình độ cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn phải sớm giải quyết bài toán về lệch múi giờ và điều kiện thời tiết mùa Hè khắc nghiệt của Iraq. Basra là thành phố lớn thứ hai của Iraq (sau Baghdad) và được mệnh danh là "thành phố nóng nhất hành tinh", với nhiệt độ trung bình vào mùa Hè là 45 độ C, cao điểm có khi lên tới 47-48 độ C. Ngay cả khi đội tuyển ra sân tập luyện lúc 20h00, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trên 40 độ C, rất nóng nực và gây cảm giác khó chịu. Mặc dù vậy, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần và sự lạc quan để hướng tới kết quả tốt nhất trong đấu với Iraq sắp tới.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chia sẻ với các cầu thủ trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi biết các bạn đang khá mệt mỏi vì vừa trải qua thi đấu và di chuyển chặng đường rất dài. Nhưng chúng ta đến đây với hy vọng sẽ giành chiến thắng trước Iraq. Mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng, vì vậy tôi mong mọi người hãy suy nghĩ một cách tích cực, cùng đồng lòng đoàn kết. Tôi muốn các bạn hãy cố gắng quản lý bản thân, làm sao để hồi phục tốt nhất và có trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu với Iraq. Chúng ta biết rằng, đội tuyển Iraq vừa thi đấu ở Indonesia nên cũng có khó khăn riêng. Họ cũng giống chúng ta, cũng mệt mỏi. Đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn, còn lòng khát khao cao hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo nên kỳ tích”.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của khá đông truyền thông Iraq. HLV trưởng Kim Sang Sik cũng vui vẻ dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh của các phóng viên nước chủ nhà. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ Iraq đang có nhiều lợi thế hơn so với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt trước đội tuyển Iraq. Ông chia sẻ: “Tôi biết người dân Iraq rất hâm mộ bóng đá. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối diện với sức ép lớn từ 65.000 khán giả trong trận đấu sắp tới. Nhưng chúng tôi đến đây với niềm hy vọng rất lớn về một chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng thể hiện sự tự tin rất lớn trước các câu hỏi từ phía truyền thông Iraq. Anh cho biết đội tuyển Việt Nam đang cố gắng thích nghi với điều kiện thời tiết tại Iraq để có thể sẵn sàng bước vào trận đấu. Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi thi đấu vào mùa Hè ở đây. Độ ẩm thấp và mọi thứ đều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có 4 ngày để điều chỉnh và thích nghi với tất cả mọi thứ. Chúng tôi biết Iraq là một đối thủ rất mạnh và có thể ở top 5 châu Á. Dù vẫn phụ thuộc vào kết quả ở trận Philippines - Indonesia, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có kết quả tốt trước Iraq”.

Là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút trong trận lượt đi thua đội tuyển Iraq 2-3 trên SVĐ Mỹ Đình, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng đánh giá cao sức mạnh của đội bóng Tây Á. Cầu thủ sinh năm 1999 này cho biết: “Iraq rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đã biết điều đó. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng thi đấu với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Cổ động viên là điều rất quan trọng đối với đội tuyển ở thời điểm này. Rất lâu rồi đội tuyển mới có trận thắng, hy vọng trận đấu sắp tới và trong thời gian sắp tới đội tuyển sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ để có thể thi đấu đạt kết quả tốt nhất”.

Trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam là trận đấu thứ hai liên tiếp Iraq tổ chức tại thành phố Basra, sau trận đấu mà họ đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số đậm 5-1 ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Đội tuyển Iraq cho thấy sự tự tin rất lớn khi chưa từng nhận thất bại trước bất kỳ đối thủ nào khi thi đấu tại địa điểm này.