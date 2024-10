Khai mạc Liên hoan Truyền hình – Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIV

Liên hoan là hoạt động truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh Công an nhân dân, do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Liên hoan Truyền hình – Phát thanh Công an nhân dân được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đến nay đã trải qua 13 kỳ liên hoan. Mỗi lần Liên hoan Truyền hình – Phát thanh Công an nhân dân đều để lại những dấu ấn riêng.

Liên hoan Truyền hình – Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIV năm 2024 có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động truyền hình, phát thanh Công an nhân dân; để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo chí trong lực lượng Công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, không ngừng đổi mới tư duy, tổ chức sản xuất chương trình phù hợp với xu thế về truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia… Qua đó góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tôn vinh, lan tỏa hình ảnh công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Phát biểu chào mừng, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, thông qua sự kiện này, tỉnh Khánh Hòa mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các phóng viên, biên tập viên truyền hình, phát thanh, điện ảnh, các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Qua đó sẽ có nhiều hơn những tác phẩm báo chí truyền hình, điện ảnh, phát thanh quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan nhận hơn 760 tác phẩm dự thi của các đoàn tham dự, đây là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất. Liên hoan gồm 7 hạng mục thi: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương; Thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm video nền tảng số; Tác phẩm Phát thanh; Tác phẩm Điện ảnh.

Ở mỗi hạng mục, Ban giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng Giải Vàng, Giải Bạc và Bằng khen.

Bên cạnh đó, Liên hoan lần này hội tụ gần 600 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đến từ 75 đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài ngành Công an nhân dân.

Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Tổ chức tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí Công an nhân dân qua 13 kỳ liên hoan; tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí phát thanh, truyền hình, điện ảnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Cùng với đó là chương trình hội thảo: “Thực tế sản xuất nội dung trên nền tảng số”; chương trình thực tế giao lưu, tặng quà tại Lữ đoàn 162 và Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4.

Liên hoan Truyền hình – Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIV năm 2024 sẽ tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 23/10./.