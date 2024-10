Khoảng 234.000 thuê bao 2G bị khóa vẫn được bảo lưu tài khoản

Theo thống kê của Cục Viễn thông, thời điểm tháng 1/2024, các nhà mạng còn khoảng 18,2 triệu thuê bao 2G-Only. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông đã đẩy nhanh quá trình tắt sóng 2G. Cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động chuyển đổi 2G sang 4G nhằm đáp ứng xu thế phát triển của công nghệ, tăng tính trải nghiệm của khách hàng, tiết kiệm tài nguyên internet, khách hàng đang sử dụng thiết bị 2G được các nhà mạng hỗ trợ thiết bị đầu cuối, mời sử dụng các gói cước, gói dữ liệu (data) 4G ưu đãi. Do vậy, trong thời gian ngắn, số lượng khách hàng chuyển từ 2G sang 4G tăng rất mạnh. Thống kê đến sáng 15/10, vẫn còn hơn 400.000 thuê bao 2G Only đang hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm chính thức tắt sóng 2G (0 giờ ngày 16/10/2024), cả nước chỉ còn khoảng 234.000 thuê bao 2G-Only chưa chuyển lên thiết bị 4G (khoảng 12,8% so với thời điểm đầu năm 2024).

Đại diện nhà mạng VinaPhone cho biết, tất cả thuê bao 2G của VinaPhone sẽ tiếp tục được bảo lưu tài khoản khi sóng 2G đã tắt. VinaPhone sẽ tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy điện thoại cho khách hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại các điểm của VinaPhone. Đồng thời, VinaPhone sẽ tiếp tục đến tận nhà khách hàng để hỗ trợ đổi SIM, hướng dẫn sử dụng thiết bị 4G cũng như liên tục cập nhật các chính sách ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển từ máy 2G sang 4G.

Đại diện nhà mạng Viettel cho biết, theo chính sách của các nhà mạng, nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ viễn thông trong 2 tháng, nhà mạng sẽ khóa tài khoản và thu hồi số về kho. Tuy nhiên, Viettel sẽ đề xuất chính sách đặc biệt đối với thuê bao 2G còn lại để kéo dài thời gian thu hồi số của những thuê bao này.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, các nhà mạng đã cùng nhau lập cơ sở dữ liệu về các thuê bao 2G không thể hòa mạng từ ngày 16/10. Sau ngày này, trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông là duy trì số điện thoại, gói cước và chế độ chính sách với thuê bao cũ. Người sử dụng có thể tiếp tục đến các điểm cung cấp dịch vụ hoặc thông qua số điện thoại để được hướng dẫn đầy đủ thông tin cho việc chuyển đổi. Quyền lợi của người sử dụng vẫn được nhà mạng đặt lên hàng đầu để liên lạc không bị gián đoạn.

Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt nhất, Cục Viễn thông ủng hộ chính sách, giải pháp để cung cấp dịch vụ liên tục cũng như các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà mạng sẽ cùng các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền đến người dân để bảo đảm việc dừng cung cấp dịch vụ đạt hiệu quả như mong muốn, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Cục Viễn thông cũng đề nghị các nhà mạng tính toán việc thu mua lại thiết bị đầu cuối 2G cũ như là một biện pháp để giúp thu gom và xử lý rác thải điện tử đúng quy trình, tránh số lượng thiết bị đầu cuối bị vứt bỏ, tiêu hủy như rác thông thường hoặc sử dụng lại không đúng quy định.