Ngân hàng điều chỉnh lãi suất, gửi tiết kiệm ở đâu?

Chỉ trong vòng 6 tháng từ đầu năm 2023 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục giảm lãi suất điều hành (4 lần) nhằm mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, qua đó kích cầu sản xuất, kinh doanh, ổn định nền kinh tế vĩ mô. Theo đó, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm mạnh, dao động chỉ còn quanh mức 8%/năm.

Trên thực tế, nhiều khách hàng vẫn chưa sẵn sàng mạo hiểm với các kênh đầu tư tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán hay trái phiếu… Do đó, phương án gửi tiết kiệm vẫn được xem là lựa chọn tương đối an toàn và phù hợp dành cho đại đa số người dân. Tất nhiên, việc khách hàng thường xuyên so sánh lãi suất tiết kiệm, tính tiện lợi của sản phẩm, mức độ uy tín… giữa các ngân hàng để tối ưu hiệu quả gửi tiền cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Chia sẻ từ chị Ngọc (Hoàn Kiếm - Hà Nội), sau khi thu lời từ hoạt động kinh doanh bất động sản, nhiều người khuyên chị chuyển hướng sang thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do không có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực này và việc mở rộng kinh doanh đòi hỏi nhiều vốn hơn, chị đã quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhằm mục đích giữ nguồn tiền nhàn rỗi mà vẫn đảm bảo hiệu suất sinh lời ổn định.

“Tôi nghĩ rằng gửi tiết kiệm tại ngân hàng là lựa chọn hợp lý tại thời điểm này. Tuy lãi suất không còn hấp dẫn như thời điểm cuối năm 2022, đầu 2023 nhưng an toàn vì có sự bảo đảm từ ngân hàng. Tham khảo qua thị trường, tôi thấy nhiều ngân hàng cũng có các chương trình khuyến mại hấp dẫn để khách hàng lựa chọn”, chị Ngọc cho biết.

Nói về lý do lựa chọn ngân hàng PVcomBank, chị Ngọc chia sẻ, gửi tiết kiệm ở PVcomBank không những thuận tiện vì gần nhà, an toàn, bảo mật mà hiện nay, Ngân hàng cũng đang có chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và gửi trực tuyến trên các kênh online. Với số tiền gửi chỉ từ 50 triệu đồng cùng kỳ hạn 6 tháng trở lên, khách hàng có cơ hội nhận được quà tặng tiền mặt từ PVcomBank. Giá trị quà tặng sẽ tăng theo số tiền gửi, lên đến 1.250.000 đồng.

Ngoài ra, khi lựa chọn sản phẩm tiết kiệm của PVcomBank, chị Ngọc cũng nhận được thêm nhiều quyền lợi khác theo chương trình tích lũy điểm thưởng PVOne, có thể tích điểm đổi quà 24/7 qua ứng dụng PV Mobile Banking. “Tôi rất thích chương trình PVOne và thường xuyên sử dụng các dịch vụ của ngân hàng để được tích điểm rồi dùng điểm này đổi lấy rất nhiều quà tặng thiết thực, phù hợp”.

Với mục tiêu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, PVcomBank hiện cũng áp dụng mức ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến cao hơn 0,5%/năm so với khi gửi trực tiếp tại quầy. Theo đó, khách hàng có thể gửi tiền ngay tại nhà với kỳ hạn gửi đa dạng, quy trình gửi rút tiền linh hoạt, đáp ứng mọi kế hoạch tích lũy dài hạn hoặc ngắn hạn. Các thao tác quản lý tài khoản như mở sổ tiết kiệm, tất toán… cũng có thể được thực hiện mọi nơi mọi lúc ngay trên ứng dụng PV Mobile Banking hoặc Ngân hàng điện tử PV Online Banking.

Đại diện PVcomBank cho biết, những giải pháp tiền gửi tiết kiệm đa dạng đang áp dụng sẽ mang tới cho khách hàng lựa chọn tối ưu khi cần tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng giảm. Bên cạnh các chính sách hấp dẫn khác của PVcomBank, khách hàng sẽ là người được hưởng lợi tối đa khi cùng lúc nhận được nhiều ưu đãi từ ngân hàng.