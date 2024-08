Người dân mòn mỏi chờ được di dời ra khỏi khu vực sạt lở

(Ngày Nay) - Thời gian qua, các đợt mưa lớn kéo dài đã hình thành các điểm sạt lở, vệt lũ quét tại núi Pù Húc (tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Cuộc sống của 10 hộ dân với 42 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi này đang rất bất an bởi đất đá trên núi Pù Húc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là những ngày qua trên địa bàn huyện Lâm Bình liên tiếp xảy ra mưa vừa, mưa to.

Bất an trước nguy cơ đá núi sụp đổ

Trước đó, rạng sáng 22/6, khi người dân ở tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can đang ngủ thì bất ngờ một lượng đất đá lớn cùng nước lũ từ trên đỉnh núi sạt xuống khiến họ giật mình hoảng sợ. Kể lại sự việc, bà Quan Thị Tiết- người dân trên địa phương này, cho biết khoảng 2 giờ sáng 22/6, gia đình bà đang ngủ thì có tiếng động lớn. Bà dậy mở cửa, thấy đất, đá trên núi sạt xuống vùi lấp hết chuồng gà, vịt, nước lũ cuốn trôi xe máy, xe đạp và lúa, ngô để ở đầu nhà. Rất may không ai bị thương và vùi lấp. Tuy nhiên, gia đình bà luôn cảm thấy bất an, lo ngay ngáy mỗi khi trời mưa, buộc cả nhà phải đi ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn. Bà Tiết mong muốn sớm được chính quyền địa phương bố trí, sắp xếp di dời đến nơi ở mới nhằm ổn định cuộc sống.

Cách nhà bà Tiết khoảng 100 mét, gia đình ông Nguyễn Văn Thật cũng lo lắng bởi nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm thường xuyên sạt lở. Ông Thật cho hay, hôm đó trời mưa rất to kèm sấm sét khiến cả nhà không sao chợp mắt. Sau thời gian mưa lớn, đất đá cùng nước lũ trên núi đổ ụp xuống khiến ngôi nhà của gia đình ông rung chuyển. Sống trong tình trạng này, gia đình ông Thật rất lo lắng và sợ hãi.

Ông Thật cho biết thêm, cán bộ huyện, thị trấn đã họp dân và có phương án di dời các hộ đến nơi ở mới an toàn hơn, các hộ đều thống nhất di dời, nhưng không biết đến khi nào mới đi được.

Hiện tượng sạt lở đất đá không chỉ xảy ra ở tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can. Mới đây, ngày 22/8, tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình cũng xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống khiến 11 nhà dân bị hư hỏng, đe dọa tính mạng người dân.

Chờ quyết định của chính quyền địa phương

Trước tình hình sạt lở đất đá tại tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, ngày 12/7/2024, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất tại khu dân cư tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Theo đó, giao trách nhiệm cho UBND huyện Lâm Bình tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ người dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ, tình huống sạt lở nguy hiểm và thực hiện các nội dung khác trong phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án di dời các hộ dân khu vực sạt lở đất đến nơi tái định cư an toàn trong trường hợp không thể xử lý ổn định tại chỗ...

Ông Quan Văn Phùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lâm Bình cho biết, đến nay UBND huyện Lâm Bình đã có Quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất tại tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can. Nội dung chủ yếu là xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển các hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở đất tại chân núi Pù Húc, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Địa điểm công trình khu tái định cư tại tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn Lăng Can với kinh phí đầu tư 1 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Từ tháng 6/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tiếp xảy ra mưa lớn, gây ra tình trạng sạt lở đất đá, lũ ống, ngập úng... Mưa lớn khiến 5 người thương vong, làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng của người dân bị ảnh hưởng. Trước diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, việc khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở đất tại chân núi Pù Húc, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lúc này, người dân cũng chỉ biết mòn mỏi chờ đợi quyết định nhanh chóng của lãnh đạo chính quyền địa phương.