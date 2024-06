Nhiều dự án của Sơn Kim Land ở TP.HCM dính “lùm xùm” về pháp lý

Được gây dựng từ một công ty may mặc khá nổi tiếng vào những năm 1950, Sơn Kim từ lâu đã nổi tiếng là tập đoàn đa ngành lớn của Việt Nam, với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng, từ thời trang, bất động sản cho đến truyền thông giáo dục. Những người sở hữu, nắm quyền và điều hành các doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái đồ sộ của Sơn Kim Group cũng chính là những thành viên của “gia tộc Sơn Kim” .

Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) được đánh giá là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Sơn Kim Group, hiện do ông Nguyễn Hoàng Tuấn - con trai thứ trong gia tộc giữ chức Chủ tịch.

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp nhận mảng kinh doanh bất động sản của gia tộc từ năm 1998, nhanh chóng có những thành công với định hướng phát triển độc đáo. SonKim Land được định hình với chiến lược “Luxury Boutique” hay còn được biết đến với tên gọi là “Bất động sản phiên bản giới hạn”.

Dự án đình đám giao đất "giá bèo" nhưng bán giá "trên trời"

Một trong những dự án nổi tiếng của doanh nghiệp này chính là “biệt thự trên không” Serenity Sky Villas với quy mô chỉ hơn 45 căn hộ, nhưng cực kỳ nổi bật ở khu nhà giàu tại quận 3 (TP.HCM).

Để đạt được mục tiêu theo đuổi là “Luxury Boutique”, SonKim Land có những hợp tác phát triển với các thương hiệu bất động sản có tiếng trên thế giới như: Hamon Developments (Tập đoàn quản lý tài sản đến từ Hồng Kông) trong dự án Gateway Thảo Điền; hợp tác Hongkong Land (ông lớn bất động sản cao cấp của châu Á, một thành viên của Jardine Matheson) trong dự án The Nassim…

Đáng chú ý, mặc dù SonKim Land khá kín tiếng với truyền thông trong cơ cấu sở hữu, nhưng nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp này có đóng góp không nhỏ từ yếu tố ngoại.

Đầu tháng 8/2019, SonKim Land công bố huy động thành công 121 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư EXS Capital, ACA Investments và Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore. Đây là lần huy động vốn tiếp theo sau hai lần trước đó lần lượt thu về 37 triệu USD (năm 2013) và 46 triệu USD (năm 2016) do EXS Capital là đơn vị đầu tư kiêm tư vấn. Như vậy, tổng số tiền mà SonKim Land thu về từ thị trường vốn quốc tế tại thời điểm đó lên tới 204 triệu USD, ước tính khoảng 4.700 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào đầu năm 2023, Công ty CP Đầu tư bất động sản Sơn Kim (SLI) – công ty con của SonKim Land đã huy động được 500 tỷ trái phiếu. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 13,5% một năm và trái chủ được trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Trước khi phát hành lô trái phiếu này, chỉ trong nửa tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư phát triển bất động sản Sơn Kim đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu 500 tỷ đồng phát hành cuối tháng 9/2022. Lô trái phiếu cũ có lãi suất 11,5% một năm.

Mục đích phát hành cả hai lô trái phiếu được biết đều nhằm huy động vốn để mua tòa nhà văn phòng có tên gọi The METT (The Metropole Thủ Thiêm), tại địa chỉ lô 1-13 thuộc dự án khu phức hợp Sóng Việt, khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Được biết, The Metropole Thủ Thiêm là một trong những dự án nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng gắn liền với SonKim Land. Trước đó vào năm 2019, dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm), đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm liên quan đến việc TP. HCM đã chỉ định nhà đầu tư, nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Thanh tra Chính phủ đã đề nghị phải xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, tại thời điểm đó, dự án này đã được rao bán tràn lan trên các sàn bất động sản với giá lên đến 7900 USD/m2 (gần 200 triệu/m2). Nhiều ý kiến cho rằng, đây mức giá “trên trời” khi dự án được UBND TP. HCM tính và thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất chỉ với đơn giá… 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân). Việc làm này đã được Thanh tra Chính phủ khẳng định là không đúng quy định.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án The Metropole Thủ Thiêm được có diện tích khoảng 75.965 m2 gồm 4 lô đất cạnh sông Sài Gòn; dự án chỉ có tổng chi phí thực hiện khoảng 7.273 tỷ đồng – một mức giá được đánh giá “quá bèo” để thu mua đất vàng và thực hiện dự án của “chủ đầu tư” được chỉ định.

Được biết, tại thời điểm đó, Công ty Quốc Lộc Phát với cổ đông lớn là Keppel Land (Singapore) được TP. HCM giao dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm) từ năm 2017. Sau đó, Keppel Land thoái vốn khỏi dự án và SonKim Land xuất hiện với vai trò nhà phát triển dự án từ giữa năm 2018.

Đến đầu năm 2020, Sở Xây dựng TP HCM lại có văn bản chấp thuận cho Công ty CP Quốc Lộc Phát đủ điều kiện được ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, 456 căn hộ thuộc Chưng cư cao tầng tại lô đất 1-16 thuộc dự án Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, quận 2, TP.HCM) đã đủ điều kiện mở bán.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện kết luận thanh tra là xác định lại giá đất để truy thu chưa thấy được công bố trên truyền thông.

Liên tục dính lùm xùm pháp lý

Bên cạnh đó, The 9 Stellars cũng là dự án “đình đám” của SonKim Land, thu hút sự chú ý của giới đầu tư bởi hàng loạt thông tin quảng cáo rầm rộ về một dự án hạng sang đón đầu Metro số 1. Được biết, dự án này do do Công Ty cổ phần Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và Sơn Kim Land làm đơn vị phát triển dự án. Dự án này có quy mô quy mô 16,5ha gồm khoảng 80 căn Biệt thự Villa và hơn 1.000 căn hộ cao cấp.

Được biết, The 9 Stellars ban đầu có tên là Dự án Khu nhà ở Long Bình do Công ty cổ phần Ngân Thạnh (Công ty Ngân Thạnh) làm chủ đầu tư. Dự án này mặc dù được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án hấp dẫn, đón đầu sự phát triển của khu vực, nhưng dự án này cũng liên tục dính “lùm xùm”.

Cụ thể, khi chưa được khởi công, dự án này đã bị chủ đầu tư mang đi cầm cố tại ngân hàng thông qua 4 hợp đồng bảo lãnh bằng quyền tài sản hình thành trong tương lai và 1 hợp đồng vay tiền với số tiền 1.743 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay này sau đó đã bị quá hạn. Để thu hồi vốn, phía ngân hàng đã cố gắng thực hiện đấu giá khối tài sản này đến 2 lần là vào tháng 10/2017 và tháng 8/2018.

The 9 Stellars còn tiếp tục liên quan đến các vấn đề pháp lý khi vào tháng 8/2020, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND thành phố về những dự án nhà ở hết thời hạn thực hiện và không còn nằm trong danh mục kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có tên Dự án Khu nhà ở phường Long Bình (quận 9) của chủ đầu tư Công ty TNHH Ngân Thạnh.

Dự án này được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP HCM. Tuy nhiên, theo báo cáo trên chủ trương đầu tư của dự án này đã hết hiệu lực từ tháng 3/2017.

Đến năm 2022, The 9 Stellars lại tiếp túc dính vào tin đồn bán “lúa non” khi chưa đủ pháp lý. Cụ thể vào tháng 7/2022, trên các diễn đàn bất động sản, cộng đồng và hội nhóm sale đã chia sẻ về lễ ra mắt và mở bán tòa tháp căn hộ The Alpha Residence và các căn villa trong giai đoạn 1. Mức giá chào bán ghi nhận trên cộng đồng bất động sản cho thấy cũng không hề rẻ, từ 2.200 - 5.000 USD/m2 tùy loại sản phẩm căn hộ hay thấp tầng.

Tuy nhiên trong danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai giai đoạn 2021-2023 do Sở Xây dựng TP.HCM công bố lại không có tên dự án "Khu nhà ở tại phường Long Bình" hay The 9 Stellars của chủ đầu tư Ngân Thạnh.

Vào giữa năm 2023, The 9 Stellars mới được UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, nhiều nhân viên môi giới đã đăng tải các thông tin mở bán, booking hay nội dung giỏ hàng và chính sách bán hàng được cho là của chủ đầu tư trước gần 1 năm so với thời điểm được chỉnh sửa và chấp thuận nhà đầu tư.

Chưa kể đến thời điểm hiện tại, phân khu The Alpha Residence vẫn chưa được chủ đầu tư “động chạm”, nên việc booking hay mở bán sớm khu căn hộ này đã làm dấy lên mối quan ngại về việc “huy động vốn trái phép” của chủ đầu tư dự án.

Mặc dù thành công với các dự án gắn mác “Luxury Boutique”, nhưng SonKim Land của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Tuấn lại có một bức tranh tài chính không mấy khả quan. Những năm được cho là cao điểm bàn giao nhà của SonKim Land với các dự án đã làm, nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ mặc dù doanh thu vẫn đạt hàng nghìn tỷ.