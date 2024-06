'Những gã trai hư' đạt doanh thu lớn trong tuần đầu công chiếu

Phần phim gốc của "Bad Boys" được đạo diễn Michael Bay thực hiện từ năm 1995. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, thương hiệu này nhanh chóng thu hút khán giả nhờ màn kết hợp ăn ý của cặp cảnh sát Will và Martin bên cạnh những phân cảnh cháy nổ đã mắt cùng nhịp phim hành động lôi cuốn. Sau 3 phần phim, sự tung hứng của hai nhân vật này thu về hơn 840 triệu USD tại phòng vé toàn cầu.

Sau 4 năm kể từ tập phim gần nhất là “Bad Boy for life”, cặp cảnh sát Mike (Will Smith thủ vai) và Marcus (Martin Lawrence đóng) chính thức tái ngộ người hâm mộ trong một hành trình mới mang tên “Bad Boys: Ride Or Die” (tựa chiếu tại Việt Nam: "Chơi Hay Bị Xơi") bùng nổ hơn, hài hước hơn và giữ vững phong độ của thương hiệu hành động hài được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Một điểm thú vị khác khiến “Bad Boys: Ride Or Die” tăng sức hút của mình chính là sự tái hợp của bộ đôi đạo diễn Bilall Fallah và Adil El Arbi - những người đã làm nên “Bad Boys For Life” trước đó, đồng thời vẽ thành công diện mạo mới mà đạo diễn Michael Bay đã thiết lập với phần 1 và 2.

Nội dung của “Bad Boys: Ride Or Die” bắt nguồn từ việc cảnh sát quá cố Howard (Joe Pantoliano thủ vai) bị kết tội tham nhũng, Mike và Marcus quyết tìm ra chân tướng sự thật, dù hiện tại họ đều là những người đàn ông bước qua độ tuổi trung niên và đã yên bề gia thất. Chính lựa chọn này đã biến họ từ cảnh sát điều tra trở thành những kẻ đào tẩu. Một bên phải nỗ lực minh oan cho người sếp quá cố, một bên cố tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát, một bên phải ra sức bảo vệ an toàn của người thân.

Bộ phim đã nhận được 64% nhận xét tích cực trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes và điểm "A-" từ kết quả thăm dò do công ty nghiên cứu thị trường CinemaScore thực hiện đối với khán giả.

Theo giới phê bình, “Bad Boys: Ride or Die” xây dựng được sự hài hước chất lượng, có chiều sâu như đúng với lứa tuổi trưởng thành của nhân vật. Yếu tố hài hước chủ yếu là dựa vào các câu đối đáp của Mike, Marcus hay các tình huống hài tự nhiên được sắp xếp theo mạch phim, không sa đà vào hài hình thể, hay các từ lóng, chửi thề.

Bên cạnh đó, phần phim mới còn sở hữu nhiều thước phim hành động kịch tính nghẹt thở. Bộ đôi tài tử gạo cội Will Smith và Martin Lawrence lăn xả với hàng loạt phân cảnh hành động mạo hiểm như đấu súng, đua xe hay rượt đuổi đường phố, chiến đấu trên phi cơ vô cùng mãn nhãn.

Ngoài ra, dàn diễn viên gồm những gương mặt quen thuộc như Will Smith, Martin Lawrence và Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig hay Paola Nunez cũng sẽ tái xuất trong phần phim này.

Những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua: 1. Bad Boys: Ride or Die - 56 triệu USD2. The Garfield Movie - 10 triệu USD 3. If - 8 triệu USD 4. The Watchers - 7 triệu USD 5. Kingdom of the Planet of the Apes - 5,4 triệu USD 6. Furiosa: A Mad Max Saga - 4,2 triệu USD 7. The Fall Guy - 2,7 triệu USD 8. Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2,4 triệu USD 9. Lord of the Rings: The Two Towers - 1,9 triệu USD10. The Strangers: Chapter 1 - 1,8 triệu USD.