Phẫu thuật bằng robot để điều trị ung thư đại tràng cho cụ bà 89 tuổi

(Ngày Nay) - Ca phẫu thuật kéo dài 120 phút đã giúp cụ bà 89 tuổi, chỉ nặng 34 kg, thoát khỏi tình trạng đau đớn và xuất huyết kéo dài do khối u gây bán tắc ruột.

Ngày 15/10, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa vừa thực hiện phẫu thuật robot để cắt khối u đại tràng bên phải và các hạch ung thư cho cụ bà N.T.Q. (89 tuổi, TP Hồ Chí Minh). Cụ Q. là bệnh nhân cao tuổi nhất trong số gần 3.000 trường hợp phẫu thuật robot đã được thực hiện tại Bệnh viện Bình Dân.

Trước đó, cụ Q. có triệu chứng đi tiêu phân đen và đau bụng bên phải, được người thân đưa đến thăm khám tại một cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh. Hình ảnh CT cho thấy, cụ có khối u đại tràng phải và nhiều hạch xung quanh, kết quả sinh thiết xác định đây là khối ung thư. Tình trạng bệnh khiến cụ ăn uống kém, thiếu máu, suy mòn và sụt cân, đồng thời còn bị rối loạn nhịp tim, gây khó khăn cho phẫu thuật. Cụ Q. đã nhiều lần nhập viện để truyền máu. Khi biết có thể phẫu thuật robot với ít xâm lấn, cụ Q. quyết định đến Bệnh viện Bình Dân để thực hiện.

Bác sĩ CKII Nguyễn Phú Hữu, Phó khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, phẫu thuật cho người bệnh 89 tuổi, ung thư giai đoạn 3 và đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng là một thử thách không nhỏ. Các bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm hội chẩn liên chuyên khoa và tăng cường dinh dưỡng cho cụ trong 10 ngày trước phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công, khối u và các hạch được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh. Nhờ vào công nghệ robot, bác sĩ đã nối hai đầu ruột một cách chính xác, giúp cụ Q. không cần mở hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật, cụ được chăm sóc tại phòng hồi sức và đã bắt đầu ăn uống trở lại vào ngày hậu phẫu thứ 3. Cụ xuất viện vào ngày thứ 10 sau phẫu thuật.

Hiện cụ Q. ăn uống ngon miệng hơn vì không còn những cơn đau bụng do tình trạng bán tắc ruột gây ra. Người bệnh cũng không còn bị đi tiêu phân đen do xuất huyết tiêu hóa từ khối u. Cụ Q. hiện sinh hoạt gần như bình thường, đi lại vững vàng và tăng thêm 1 kg so với lúc xuất viện.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2022, ung thư đại trực tràng xếp hàng thứ 4 tại Việt Nam về tỉ lệ mắc (sau ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi), hàng thứ 5 về tỉ lệ tử vong với 8.454 trường hợp (sau ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vú). Ở giai đoạn đầu, bệnh không có triệu chứng rõ ràng và thường có thể nhầm với một rối loạn tiêu hóa do stress hay tuổi tác.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư thường gặp tại nước ta hiện nay. Độ tuổi mắc bệnh này thường dao động từ 40 - 60 tuổi, nhưng xu hướng ngày càng trẻ hoá. Do đo, các bác sĩ khuyến cáo người trên 45 tuổi, nếu chưa từng nội soi đại tràng thì nên thực hiện nội soi đại tràng để tầm soát ung thư đại trực tràng. Nếu thuộc nhóm nguy cơ cao (trong gia đình có người bị ung thư đại trực tràng, polyp) nên thực hiện nội soi đại tràng tầm soát sớm hơn hoặc theo tư vấn của bác sĩ.

Tầm soát và phát hiện sớm ung thư đại trực tràng giúp cải thiện tiên lượng điều trị và cho phép lựa chọn nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, xâm lấn tối thiểu bằng phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi ổ bụng, nội soi ứng dụng robot phẫu thuật.