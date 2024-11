PV GAS tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội tại Hà Tĩnh

(Ngày Nay) - Ngày 8/11/2024, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ xây dựng Trường Mầm non Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh và tài trợ cho Quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ, về phía PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng và đơn vị của Tổng công ty.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Tú Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Huy Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương; đại diện Quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam và Trường mầm non Kỳ Khang.

Xã Kỳ Khang là vùng bãi ven biển có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; địa bàn rộng, dân số đông, thu nhập bình quân đầu người thấp; thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùa mưa bão, lũ lụt, bị chia cắt với các xã lân cận khi mùa mưa lũ đến nên việc đầu tư cho giáo dục gặp rất nhiều khó khăn. Trong số 4 trường học trên địa bàn, Trường Mầm non Kỳ Khang được thành lập từ năm 2006, nhưng là trường duy nhất của cấp học Mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia; chủ yếu do cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh và điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay, Trường đang có 03 điểm trường xuống cấp nghiêm trọng và cấp thiết cần bổ sung, xây mới; tiến tới quy hoạch về thành 2 điểm trường, định hướng phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới.

Đáp lại lời kêu gọi của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội (ASXH), đặc biệt trong lĩnh vực phát triển giáo dục đào tạo, PV GAS đã cam kết tài trợ kinh phí 10 tỷ đồng để xây dựng khối nhà học mới 2 tầng, gồm 10 phòng học và hạng mục phụ trợ để đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất giáo dục cho Trường Mầm non xã Kỳ Khang.

Phát biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định việc ký kết tài trợ xây dựng công trình giáo dục mới cho Kỳ Anh thêm một lần nữa chứng minh tinh thần đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ hiệu quả giữa ngành Dầu khí, trong đó có PV GAS với những địa phương còn khó khăn, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng xã hội, thể hiện văn hóa và nghĩa tình Dầu khí.

Bên cạnh Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ xây dựng Trường Mầm non Kỳ Khang, Lãnh đạo PV GAS cũng đã trân trọng trao tài trợ 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam, tỉnh Hà Tĩnh.

Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” (nay thuộc “Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam”) được thành lập từ năm 2021, hỗ trợ chắp cánh cho ước mơ chinh phục tri thức của học sinh khó khăn ở Hà Tĩnh. “Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam” có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; hoạt động của quỹ thời gian qua đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng xã hội.

Với ý thức, trách nhiệm của mình, PV GAS tiếp tục phát huy vai trò là một trong những lá cờ đầu của Petrovietnam trong thực hiện công tác ASXH; thể hiện tình cảm đối với cộng đồng, góp phần xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp của PV GAS. Với vai trò là đơn vị chủ lực của Petrovietnam dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam, PV GAS đã và đang đẩy mạnh tìm kiếm địa điểm và triển khai đầu tư các dự án Kho cảng LNG trung tâm ở các khu vực kinh tế trọng điểm trong nước.

Tại Hà Tĩnh, PV GAS đang nỗ lực hiện thực hóa phương án xây dựng kho cảng LNG Vũng Áng để cung cấp khí tái hóa cho các nhà máy điện tiềm năng theo Quy hoạch điện VIII tại khu vực Bắc Trung bộ với giá thành cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn tới PV GAS đã giành nhiều sự quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng. Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Mầm non ở Kỳ Khang và tham gia Quỹ khuyến học góp phần hỗ trợ hiệu quả các chương trình giáo dục đào tạo tại địa phương. Đồng chí mong muốn PV GAS sớm triển khai đầu tư dự án kho chứa LNG tại Vũng Áng cũng như tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội.