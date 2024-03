Tinder hướng dẫn giới trẻ Đông Nam Á “Hẹn hò An toàn”

Tinder, ứng dụng gặp gỡ người mới phổ biến nhất thế giới hôm nay ra mắt Hướng dẫn Hẹn hò An toàn (https://datingsafetyguide.com/vn) tại một số quốc gia Đông Nam Á.

An toàn là điều mà những người độc thân trẻ thường nghĩ đến khi họ bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến. Theo một khảo sát do Tinder thực hiện, 80% người trẻ ở Đông Nam Á cảm thấy các tính năng an toàn trên ứng dụng hẹn hò rất quan trọng trong hành trình hẹn hò trực tuyến của họ. Tuy nhiên, chỉ có 30% nhóm các bạn trẻ độc thân tham gia khảo sát ý thức về các tính năng an toàn và sử dụng chúng nhiều lần, và 18% không rõ về các tính năng an toàn có sẵn trên ứng dụng hẹn hò mà họ đã sử dụng.

Bộ Hướng dẫn Hẹn hò An toàn của Tinder gồm nhiều chủ đề khác nhau, đóng vai trò là nguồn tài nguyên giáo dục toàn diện cho người trẻ độc thân. Ngoài việc đề cập đến Nội quy chung và Nguyên tắc cộng đồng của Tinder, bản hướng dẫn còn giải thích cụ thể các tính năng an toàn khác nhau của ứng dụng cũng như các mẹo để trải nghiệm hẹn hò an toàn từ trực tuyến đến trực tiếp. Bên cạnh đó, hướng dẫn này cũng liệt kê quy trình báo cáo các hành động quấy rối kèm theo danh sách các tổ chức có thể hỗ trợ và định hướng cho giới trẻ độc thân trên hành trình hẹn hò.

Đồng thời, người dùng Tinder sẽ tìm thấy thẻ hiển thị trong ứng dụng cho phép họ truy cập vào bảng Hướng dẫn.

“Tại Tinder, sức khỏe của người dùng là điều quan trọng nhất, hướng dẫn này là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm mang đến trải nghiệm hẹn hò an toàn cho người dùng. Gen Z đang tái định nghĩa việc hẹn hò theo cách riêng của họ để trở nên chân thực, cởi mở, hòa nhập và đa dạng hơn. Chúng tôi muốn các thành viên có thể tự tin trải nghiệm mọi tiềm năng kết nối trên Tinder một cách an toàn. Những kiến thức và nguồn lực trong bộ hướng dẫn sẽ giúp người trẻ bảo vệ bản thân tốt hơn, nhờ đó, giới trẻ độc thân hiện nay có thể kết nối với những người mới một cách vui vẻ, an toàn và lành mạnh”, Bà Papri Dev, Phó Giám đốc truyền thông khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tinder chia sẻ.

Việc ra mắt bản hướng dẫn này tiếp nối những nỗ lực không ngừng của Tinder nhằm trang bị kiến thức cho giới trẻ và giúp họ có được hành trình hẹn hò trực tuyến an toàn. Trước đây, Tinder đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tình cảm ở bốn quốc gia Đông Nam Á. Nhân Ngày phòng chống lừa đảo tình cảm thế giới vào tháng 10 năm ngoái, Tinder và Match Group cũng đã hợp tác với Jonathan Bennett, nam diễn viên chính của bộ phim Mean Girls, để nhắc nhở người dùng về cách tránh lừa đảo tài chính trực tuyến và các hành vi độc hại. Trước đó, ứng dụng hẹn hò toàn cầu này cũng đã thử nghiệm School of Swipe, “lớp học” cấp tốc đầu tiên về hẹn hò trực tuyến tại Đông Nam Á.

Tinder đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển các tính năng Tin cậy & An toàn (T&S) trong những năm gần đây, nâng tổng số tính năng T&S của mình lên 20 cải tiến. Đây là các tính năng sáng tạo và đột phá hàng đầu, được thường xuyên cập nhật. Nổi bật trong số đó có thể kể đến như tính năng AI Bạn có chắc chắn không? và Có tin nhắn nào làm phiền bạn không? Ngoài ra, còn có các tính năng an toàn khác như Chặn Liên hệ và Xác minh ảnh bằng video selfie.