Cuộc thi tìm kiếm tài năng Now You See Me 2024: WARCADE

CLB Âm Nhạc MEC hoạt động với 5 ban: Ban Hát, Ban Múa, Ban Vũ Đạo, Ban Nhạc Cụ và Ban Tổ Chức. Mỗi ban đều có những hoạt động riêng biệt, từ việc tổ chức các buổi biểu diễn, tham gia các cuộc thi âm nhạc, đến việc dàn dựng và biểu diễn các tiết mục nghệ thuật.

Trong suốt quá trình hoạt động, CLB Âm Nhạc MEC đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các thành viên của CLB đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của CLB trong cộng đồng sinh viên.

Một trong những sự kiện nổi bật của CLB Âm nhạc MEC là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc “Now You See Me”. Đây là cuộc thi thường niên, nhằm tạo điều kiện để các bạn học sinh, sinh viên yêu âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Trải qua bảy năm tổ chức, Now You See Me không chỉ tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất mà còn là một bệ phóng cho sự tự tin, cho niềm đam mê cháy bỏng của họ. Đến với mùa thứ tám, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại một sân chơi mới lạ, độc đáo hơn nữa cho các tài năng nghệ thuật ở mảng Hát.

Now You See Me 2024: WARCADE là sự kết hợp giữa war và arcade - một tựa game hay chính là một cuộc chiến đầy cạnh tranh. Những thí sinh không chỉ sở hữu giọng hát đầy lôi cuốn, hạ gục trái tim khán giả, mà còn là những tuyển thủ nhiệt huyết, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách; sử dụng điêu luyện những nốt nhạc như thứ vũ khí sắc bén để đánh bại mọi đối thủ của mình. Họ hứa hẹn sẽ mang đến cho tựa game Warcade những màn thách đấu nảy lửa, đầy kịch tính nhằm giành lấy ngôi vương - vị trí cao nhất trên bảng vàng danh giá.

Cuộc thi đã bước qua vòng sơ khảo Login và đang chuẩn bị cho cuộc tranh đấu của top 16 thí sinh xuất sắc thông qua vòng bán kết Speedrun được tổ chức vào ngày 2/11 tại Nhà Văn Hóa - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.