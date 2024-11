SpaceSpeakers, Hồ Ngọc Hà, Chipu cùng dàn sao đình đám sẽ khai phố mở hội tại SOHO FEST

(Ngày Nay) - Một lần nữa các gai con đứng ngồi không yên khi mới đây trên trang fanpage chính thức của The Global City đăng tải thông tin về sự kiện khai trương tuyến phố kiểu mẫu SOHO, The Global City và Đại nhạc hội đỉnh cao vào ngày 16/11. Sự kiện có sự tham gia của các anh trai SpaceSpeakers như BinZ, Soobin, Rhymastic, Cường Seven cùng hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Phương Ly, (S)Trong Trọng Hiếu, 17 Typh, Kimese, DJ Mastal.