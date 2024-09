Tinh gọn trong y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ

Ngành y tế của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thách thức như: quá tải bệnh viện khiến thời gian chờ đợi khám bệnh lâu, chi phí cao và là gánh nặng cho nhiều người bệnh; những sai sót y khoa có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân hay quy trình chưa chuẩn hóa khiến các dịch vụ còn thiếu sự đồng đều... Điều này khiến các nhà quản lý y tế luôn phải đau đầu để đi tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện an toàn người bệnh đồng thời vừa phải đảm bảo thu – chi, vừa phải đáp ứng khả năng chi trả của bệnh nhân.

Tác giả bộ sách Thomas Lindsay Jackson có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tiến quy trình. Trong 7 năm qua, ông và các cộng sự ông đã lần lượt cho ra đời bộ sách “Bộ công cụ tinh gọn trong y tế” nhằm giúp các nhà quản lý y tế, quản trị bệnh viện cùng các cán bộ, nhân viên y tế có giải pháp hữu hiệu cho bài toán hóc búa nêu trên.

Bộ sách có 5 cuốn, mỗi cuốn đề cập đến những công cụ và phương pháp cụ thể gồm: Quy trình chuẩn: Đưa ra các tiêu chuẩn trong thực hành, quy trình, chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh, chính sách nhân viên… cả trong các hoạt động quản lý lẫn công tác vận hành hằng ngày. Kaizen: Giúp cải tiến liên tục để hoàn thiện quy trình. Lập sơ đồ chuỗi giá trị lâm sàng: Xác định và loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị hay còn gọi là lãng phí. Phòng tránh lỗi: Xây dựng một hệ thống an toàn, giảm thiểu sai sót y khoa và các rủi ro. Phương pháp vừa đúng lúc: Giúp cung cấp dịch vụ chất lượng mà người bệnh yêu cầu khi họ cần, ở nơi họ cần và đúng lượng họ cần.

Ở Hoa Kỳ, phương pháp tinh gọn đã được đưa vào áp dụng với quy mô lớn lần đầu ở Trung tâm Y tế Virginia Mason, Washington năm 2001 và vài năm sau đó ở các Trung tâm Y tế Park Nicollet, Minnesota hay Thedacare, Wisconsin. Sự thành công của những lần triển khai này đã được ghi nhận rõ ràng.

Những kết quả thu được từ các tổ chức này cho thấy tinh gọn là giải pháp hữu hiệu giúp ngành y tế giải quyết nhiều vấn nan giải. Bằng cách loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị, giảm thiểu lãng phí và cải tiến liên tục. Nó cũng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Hiện nay, ngày càng có nhiều tổ chức ở khắp nơi trên thế giới đang áp dụng các nguyên tắc chăm sóc sức khỏe tinh gọn để cải thiện an toàn người bệnh và cho phép chi phí chăm sóc sức khỏe trở nên phải chăng hơn.

Được đúc rút từ thực tế và kinh nghiệm của những chuyên gia uy tín đã được công nhận, “Bộ công cụ tinh gọn trong y tế” là một tài liệu không thể thiếu đối với những ai muốn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Bộ sách “Bộ công cụ tinh gọn trong y tế” do thương hiệu MedInsights (Alpha Books) phối hợp cùng Viện Đánh giá chất lượng và Phát triển Nhân lực Y tế (HARDI) biên dịch và xuất bản nhân dịp Ngày An toàn Người bệnh Thế giới 17/9 với mong muốn góp phần xây dựng tủ sách về quản lý y tế, tạo nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý y tế cũng như thúc đẩy văn hóa an toàn người bệnh tại Việt Nam.