Bộ Y tế đề nghị các sàn thương mại điện tử chặn hành vi bán thuốc kê đơn

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không vì dư luận trái chiều mà giảm quyết tâm, với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn của người dân lên trên hết.