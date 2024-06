Trung Quốc tiếp tục cảnh báo về nhiệt độ cao

Theo đó, vào ban ngày 14/6, một số khu vực ở Tân Cương (Xinjiang), Thiểm Tây (Shaanxi), Sơn Tây (Shanxi), Hà Bắc (Hebei), Sơn Đông (Shandong), Hà Nam (Henan), An Huy (Anhui), Giang Tô (Jiangsu), Hồ Bắc (Hubei), Hồ Nam (Hunan), hạ lưu Tứ Xuyên (Sichuan) và đảo Hải Nam (Hainan) sẽ có nhiệt độ lên đến 35-36 độ C.

Trung tâm trên dự báo nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C tại một số khu vực ở Tân Cương, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc và Trùng Khánh (Chongqing), trong khi ở một số khu vực khác, nhiệt độ có thể trên 40 độ C. Để tránh ảnh hưởng do nhiệt độ cao, trung tâm này cho biết cần dừng các hoạt động ngoài trời và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao gồm 3 cấp, trong đó màu đỏ là cấp cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu vàng cam và màu vàng.