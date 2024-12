Viettel tổ chức 5G Day – Sự kiện hội thảo chuyên sâu đầu tiên về 5G tại Việt Nam

Đại diện Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, sự kiện 5G Day sẽ diễn ra vào ngày 17/12/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, và hàng nghìn khách mời quan tâm.

Nằm trong chuỗi sự kiện công nghệ thường niên do Viettel Telecom tổ chức, 5G Day 2024 là sự kiện-hội thảo chuyên sâu đầu tiên về 5G tại Việt Nam nhằm hướng tới việc mở rộng nền tảng dịch vụ/hệ sinh thái dịch vụ 5G đa dạng. So với các sự kiện công nghệ được tổ chức trước đây, 5G Day 2024 có quy mô lớn hơn nhiều với sự tham gia của 50 thương hiệu lớn, đại diện cho các lĩnh vực thiết bị đầu cuối, công nghệ lõi, giải pháp ứng dụng, quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Google, Nokia, Samsung, Ericsson, Xiaomi, ZTE, Mediatek, Alibaba…

Sự kiện bao gồm nhiều phiên thảo luận, do các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực trình bày về xu hướng phát triển, quy mô của thị trường 5G, các ứng dụng 5G nổi bật nhất trong khu vực và tại Việt Nam. Các chủ đề được đề cập tới sẽ giải đáp được những câu hỏi quan trọng như: cơ hội kinh doanh mà 5G có thể đem lại cho doanh nghiệp tổ chức, cho việc tăng trưởng kinh tế tại tỉnh thành phố, các mô hình kinh doanh mới và lộ trình phát triển công nghệ và hạ tầng 5G tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ 5G Day, 50 gian hàng từ các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước và quốc tế sẽ trưng bày các giải pháp và sản phẩm công nghệ 5G, AI, Cloud, IoT mới nhất trên thị trường.

Là đơn vị chủ trì tổ chức 5G Day, Viettel Telecom và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội sẽ giới thiệu các giải pháp dịch vụ của mình thông qua 8 nhóm sản phẩm chính bao gồm các giải pháp và hạ tầng 5G cho doanh nghiệp và xã hội (5G B2B, Cloud, mạng 5G SA/Network Slicing) và nhóm 5G cho cá nhân và hội gia đình (trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo tăng cường, truyền hình tương tác, nhà thông minh, điện thoại thông minh…).

Ban tổ chức kỳ vọng 5G Day 2024 sẽ giúp khách mời có cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái 5G và tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ dịch vụ này sau khi 5G được chính thức thương mại hoá tại Việt Nam. Trên thực tế, các sự kiện công nghệ trước đó do Viettel tổ chức đều góp phần thúc đẩy ngành IoT nói chung, đồng thời đem lại cơ hội tăng trưởng thuê bao IoT cho Viettel.

70% thuê bao trong vùng phủ đã sử dụng 5G

Ngày 15/10/2024, Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với hơn 6.500 trạm phát sóng với vùng phủ ngoài trời trên 90% khu vực thủ phủ 63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, trường học, sân bay, cảng biển,…

Mạng 5G Viettel nhanh chóng đạt mốc 3 triệu người dùng chỉ 2 tuần sau khi khai trương và tính đến nay đã có 70% thuê bao trong vùng phủ 5G Viettel đã sử dụng 5G (tương đương 4 triệu khách hàng), lưu lượng internet trên 5G đã chiếm 30% ở khu vực triển khai, cho thấy sức hút và tiềm năng của 5G tại Việt Nam là rất lớn.

Tốc độ mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Việc Viettel chính thức cung cấp dịch vụ 5G được đánh giá là cú hích để các nhà mạng khác tham gia vào tiến trình thương mại hóa một cách mạnh mẽ hơn, thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp và tổ chức áp dụng công nghệ số; đồng thời giúp cải thiện chất lượng cuộc sống người dùng.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ, doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 5G để đáp ứng nhu cầu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng đến các trung tâm huyện trong năm 2025 và sự kiện 5G Day được xác định một trong những bước đi trong chiến lược phổ cập 5G của Viettel.