AEON Nhật Bản thu hồi 860.000 chai nước khoáng có mùi bất thường

AEON sẽ thu hồi các sản phẩm nước thiên nhiên đóng chai 2 lít nhãn hiệu Topvalu Best Price có hạn sử dụng đến tháng 2-3/2026. Những chai nước trong diện thu hồi được sản xuất tại một nhà máy hợp đồng với Aeon ở thành phố Seki, tỉnh Gifu và được bán tại các siêu thị AEON My Basket, cửa hàng giảm giá The Big trên 11 tỉnh/thành phố bao gồm cả Tokyo, Kansan, Chubu trong thời gian từ 27/2-1/4.

Aeon cho biết kể từ 27/3, công ty bắt đầu nhận được khiếu nại của khách hàng về tình trạng các chai nước 2 lít có mùi như nấm mốc. Công ty đã điều tra và xác nhận có mùi lạ ở bên ngoài nắp nên đã ngừng bán sản phẩm từ ngày 1/4. Tới nay, công ty chưa phát hiện ra loại vi khuẩn nào và không có thông tin gì về tác động tới sức khỏe người tiêu dùng.

Aeon đã xin lỗi công khai và cho biết đang xem xét nguyên nhân đồng thời cung cấp số điện thoại miễn phí để khách hàng liên hệ về những thắc mắc liên quan đến sản phẩm.