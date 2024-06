Australia phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao H7N8

(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhà chức trách bang New South Wales ngày 19/6 xác nhận đợt bùng phát chủng cúm gia cầm độc lực cao H7N8 ở khu vực Greater Sydney, sau khi một trang trại gia cầm ở bang này bị cách ly vì phát hiện nhiễm cúm gia cầm.

Cụ thể, virus cúm gia cầm độc lực cao H7N8 được phát hiện tại trang trại nuôi gia cầm lấy trứng ở quận Hawkesbury và được xác nhận qua xét nghiệm của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Australia ngày 19/6. Chủng H7N8 không giống chủng H5N1 đang gây lo ngại trên toàn cầu và cũng không liên quan đến đợt bùng phát chủng H7N3 và H7N9 ở bang Victoria (Australia).

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales Tara Moriarty cho biết đây là một sự lây lan riêng biệt, có khả năng bắt nguồn từ các loài chim hoang dã. Chính quyền bang New South Wales đã kích hoạt chiến dịch nhằm ứng phó khẩn cấp với các dịch bệnh liên quan đến động vật. Một lệnh kiểm soát chính thức được công bố vào chiều 19/6 nhằm mở rộng việc kiểm soát an toàn sinh học trong bán kính 1 - 2 km xung quanh khu trang trại.

Giám đốc điều hành ngành công nghiệp sản xuất trứng của Australia, ông Rowan McMonnies, hy vọng việc phát hiện sớm sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan. Ông cho biết các loài chim hoang dã ở Australia đang khiến những người nông dân trong ngành công nghiệp sản xuất trứng phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt hơn và thời điểm xuất hiện chủng cúm này là rất đáng chú ý, trong bối cảnh bang Victoria cũng đang phải vật lộn với những thách thức liên quan đến dịch cúm gia cầm trong những tuần gần đây.

Ông McMonnies cho biết bang Victoria đã hành động kịp thời và hiệu quả để ngăn chặn các trường hợp cúm gia cầm tại một khu vực được xác định đang nhiễm virus cúm, đồng thời bày tỏ hy vọng bang New South Wales cũng sẽ đạt được những thành công tương tự

Giám đốc điều hành Hiệp hội thịt vịt Australia Greg Parkinson cho biết hiện có hai trang trại vịt nằm trong khu vực kiểm soát với khoảng 20.000 con vịt ở mỗi trang trại. Vì vậy, nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc xét nghiệm virus quy mô lớn. Ông nhận định đây là thời điểm căng thẳng đối với ngành chăn nuôi gia cầm của Australia, nhưng nếu ngành này kiên trì thực hiện các kế hoạch đề ra thì có thể vượt qua được khó khăn trong vài tuần tới.