Báo Mỹ: 3 ngày du lịch Phú Quốc rẻ hơn chi phí cuối tuần tại Singapore

Theo bài viết mới đây của tạp chí du lịch hàng đầu nước Mỹ - Travel + Leisure, đảo thiên đường của Việt Nam không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, mà còn thu hút du khách nhờ chính sách miễn thị thực hấp dẫn, tần suất chuyến bay quốc tế dày đặc và mức chi phí hợp lý cho các dịch vụ đẳng cấp. Travel + Leisure đánh giá, Phú Quốc hiện là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ dài ngày, đặc biệt là khách du lịch cao cấp, người yêu thích trải nghiệm và những người làm việc từ xa.

Chi phí hợp lý là lý do hàng đầu được báo Mỹ chỉ ra. Đội ngũ biên tập của Travel + Leisure viết về thế mạnh cạnh tranh của Đảo Ngọc:“Một trong những điều mà du khách quốc tế yêu thích ở Phú Quốc là giá trị mang lại vượt trội so với chi phí, trải nghiệm tốt hơn so với những điểm đến du lịch nổi tiếng khác” Cụ thể, Travel + Leisure chỉ ra, kỳ nghỉ 3 ngày tại Phú Quốc có tổng chi phí thấp hơn 3 ngày sinh hoạt cuối tuần ở Singapore, hay Koh Samui (Thái Lan), chỉ bằng 1/3 đến ¼ so với các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực.

Một đêm lưu trú tại khách sạn ở Singapore có thể có giá thấp nhất rơi vào 150 SGD (khoảng 2,8 triệu đồng), trong khi cùng một mức khách sạn tại Phú Quốc chỉ từ 50 SGD (khoảng 950.000 đồng), mang lại cơ hội nghỉ dưỡng chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều.

Travel + Leisure cũng nhắc đến lợi thế riêng của Phú Quốc là chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế. Đây là điểm đến duy nhất tại Việt Nam cho phép du khách lưu trú lên đến 30 ngày mà không cần visa. Bên cạnh đó, với hơn 28 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, bao gồm các chuyến bay từ Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, cũng như các quốc gia xa hơn như Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Mông Cổ, giúp cho Phú Quốc đang ngày càng trở nên dễ tiếp cận. Tạp chí đánh giá cao“sự kết nối và chính sách lưu trú dài hạn ngày càng rộng mở” của thiên đường nhiệt đới này.

Không chỉ dừng lại ở khả năng tiếp cận du khách quốc tế, thế mạnh thiên nhiên của Phú Quốc được phát huy hiệu quả với hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng đẳng cấp Sun Paradise Land. Điển hình như Bãi Kem, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất trên đảo, sở hữu hàng loạt những khu nghỉ dưỡng cao cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc hay Premier Residences Phu Quoc.

Mô tả về Bãi Kem, Travel + Leisure đã sử dụng thành ngữ của Pháp "Crème de la crème" – “Kem của các loại kem”, nghĩa là bãi biển đẹp nhất trong các bãi biển. Tạp chí Mỹ đánh giá bãi biển này có cát trắng mịn màng như kem gelato Ý và làn nước biển trong xanh màu ngọc lục bảo, mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc vào thiên đường. Một không gian thiên nhiên độc đáo, lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngắn ngày hay một kỳ nghỉ dài với đầy đủ tiện nghi.

Còn đối với du khách thích cảm giác “phiêu lưu” hơn, Bãi Sao là lựa chọn lý tưởng. Được bao quanh bởi những rặng dừa đung đưa và những bụi cây rậm rạp, vùng nước êm đềm của Bãi Sao là nơi lý tưởng để trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như lặn biển, lướt sóng, câu cá, câu mực đêm và chèo thuyền kayak.

Tạp chí du lịch danh tiếng cũng liệt kê hàng loạt trải nghiệm phong phú, mang lại những khoảnh khắc khó quên cho khách du lịch. Đặc biệt, khi đến Thị trấn Hoàng hôn, du khách sẽ được đắm mình trong không gian huyền ảo của show diễn "Symphony of the Sea". Diễn ra hàng ngày vào lúc 7:45 tối, show diễn này là bữa tiệc thị giác và thính giác đỉnh cao với những màn flyboard, jetski kịch tính, pháo hoa rực rỡ và vũ đạo, âm nhạc sống động. Điểm nhấn là hơn 400 quả pháo hoa mỗi đêm, bao gồm cả pháo nước phun trào trên mặt nước biển, tạo ra những màn trình diễn màu sắc và âm thanh đầy ấn tượng.

Để thưởng thức trọn vẹn lễ hội ánh sáng, âm nhạc và thể thao này, Travel + Leisure nhắn nhủ du khách đừng bỏ qua Sun Bavaria GastroPub, một điểm đến giải trí đêm nổi bật tại Đảo Ngọc. Nhà hàng bia hai tầng với không gian mở, cửa kính lớn và mái vòm trong suốt, mang đến tầm nhìn tuyệt vời ra bầu trời đêm, biển xanh và Cầu Hôn lãng mạn. Mỗi tối, du khách có thể thưởng thức ẩm thực hấp dẫn, hòa mình vào không gian sống động và kết nối với vẻ đẹp bao la của thiên nhiên.

Một điểm nhấn khác tại Sun Bavaria GastroPub chính là bia thủ công Sun KraftBeer, sản xuất ngay tại Phú Quốc bằng hệ thống hiện đại của Braukon – nhà sản xuất bia nổi tiếng của Đức. Được chế biến theo công thức truyền thống của vùng Bavaria có tuổi đời nhiều thế kỷ, với nguyên liệu mạch nha và hoa bia cao cấp từ Đức, New Zealand và Mỹ, Sun KraftBeer mang đến những hương vị độc đáo và tươi mới, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thưởng thức một ly bia tinh tế sau một ngày vui chơi khám phá hết năng suất.

Dễ dàng tiếp cận, giá cả hợp lý, thiên nhiên trác tuyệt và đa dạng các hoạt động giải trí – tất cả những yếu tố này khiến Phú Quốc, trở thành điểm đến hoàn hảo cho khách du lịch quốc tế. “Kỳ nghỉ khó quên sẽ khiến du khách muốn quay lại Phú Quốc nhiều lần hơn nữa”, Travel + Leisure nhận định.