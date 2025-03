Núi Bà Đen đón cột mốc 2 triệu lượt khách đi cáp treo đúng ngày 8/3

Suốt từ Tết đến nay, đỉnh núi Bà Đen được "nhuộm" sắc màu rực rỡ của hàng ngàn bông hoa tulip với đủ loại sắc màu. Tháng 3 này sẽ là đợt hoa tulip cuối cùng của năm nay, với hàng ngàn gốc hoa bung nở rực rỡ. Đây sẽ là món quà đặc biệt dành cho phái đẹp nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, và là cơ hội cuối cùng trong năm để du khách check-in với loài hoa đặc biệt đến từ xứ sở Hà Lan.

Không chỉ có hoa tulip, đỉnh núi Bà Đen còn là một thiên đường hoa rực rỡ với hàng trăm loài hoa khác nhau, làm nên một “miền tiên cảnh” để du khách thư thái tận hưởng những khoảnh khắc an yên đậm sắc xuân trong ngày dành cho phái đẹp.

Đặc biệt, vào đúng ngày 8/3, khu du lịch sẽ ghi dấu mốc đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen tính từ đầu năm. Con số này đánh dấu một bước tiến khá ấn tượng của Núi Bà Đen nói riêng cũng như Tây Ninh nói chung, khi ba năm qua, du lịch Tây Ninh liên tục ghi những mốc son mới trong sự phát triển của mình.

“Đây là minh chứng cho sự yêu thương của du khách dành cho Khu du lịch, và chúng tôi mong muốn sẽ mang đến thật nhiều kỷ niệm đẹp như một lời tri ân cho các du khách trong dịp này” – Bà Đào Thị Việt – Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain cho biết.

Theo đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động sẽ được tổ chức tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 8/3. Rất nhiều phần quà hấp dẫn sẽ được dành tặng cho các vị khách may mắn, đặc biệt là phái đẹp, để ghi lại dấu mốc đặc biệt này.

Ba vị khách may mắn nhất sẽ nhận được những phần quà đặc biệt từ khu du lịch Núi Bà. Mỗi người sẽ được tặng một thẻ năm cáp treo, cùng một bó hoa tulip rực rỡ được trồng ngay tại núi Bà. Đặc biệt, vị khách thứ 2 triệu sẽ nhận quà tặng cao cấp – một lá bồ đề mạ vàng 24K. Hai vị khách liền kề sẽ được trao tặng mỗi người một mặt khánh Phật Di Lặc hoặc một mặt khánh Tây Bổ Đà Sơn mạ vàng. Ngoài ra, tại sân khấu Tâm An, du khách còn có cơ hội nhận quà khi tham gia chương trình trả lời câu hỏi. Bảy phần quà giá trị sẽ dành cho bảy vị khách nhanh trí và may mắn nhất, gồm 01 lá bồ đề mạ vàng, 03 mặt khánh Di Lặc và 03 mặt khánh Tây Bổ Đà Sơn.

Vào tối thứ 7 ngày 8/3, lễ dâng đăng thiêng liêng sẽ được tổ chức tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn đăng hòa quyện cùng không gian hùng vĩ trên nóc nhà Nam bộ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy cảm xúc. Đây là dịp để du khách gửi gắm những nguyện ước may mắn, bình an và tĩnh tâm cảm nhận nguồn năng lượng trên đỉnh núi thiêng huyền thoại.

Dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đăng, các công trình tâm linh kỳ vĩ như Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi, hay tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới ẩn hiện trong mây làm nên vẻ đẹp hùng vĩ hiếm nơi nào có được.

Nằm ở độ cao 986m so với mực nước biển, núi Bà Đen những ngày đầu tháng 3 này cũng là một lựa chọn hấp dẫn với du khách khi Nam bộ đang bước vào mùa nắng nóng. Nhiệt độ luôn thấp hơn thành phố 8-10 độ cùng biển mây bồng bềnh phủ trên nóc nhà Nam bộ khiến núi Bà Đen trở thành nơi trốn nóng hoàn hảo, một “tiểu Đà Lạt” độc đáo dành cho du khách.