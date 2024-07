Bể bơi nước mặn nội khu đầu tiên tại Ocean City - Đặc quyền 5 sao của cư dân The Beverly

(Ngày Nay) - Không chỉ kiến tạo chất sống chất Mỹ nhờ các thiết kế phóng khoáng, đề cao công năng và hiệu quả, The Beverly còn mang tới cho gia chủ những đặc quyền hấp dẫn với các tiện ích độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Ocean City. Trong số đó, bể bơi nước mặn nội khu là một trong những tiện ích thời thượng chỉ dành cho cư dân The Beverly - “ngôi sao mới ” của Ocean City.

Sức hấp dẫn từ đặc quyền “ngôi sao”

Ocean City, thành phố điểm đến xinh đẹp và sôi động vẫn luôn là chốn an cư lý tưởng bậc nhất khu Đông Hà Nội. Nằm giữa lòng nơi đáng sống bậc nhất hành tinh, “viên ngọc quý” tái hiện chất sống Mỹ The Beverly tại Vinhomes Ocean Park 1 thu hút những con người yêu thích lối sống tự do, phóng khoáng và tìm kiếm một ngôi nhà mới với đa dạng tiện nghi chuẩn 5 sao.

Sức hút đó không chỉ đến từ hệ sinh thái tiện ích đa dạng trải dài từ bên trong tòa nhà, tới nội khu và trên toàn thành phố điểm đến. Ngoài những tiện ích biểu tượng như Quảng trường Beverly, đường dạo Palm Pathway, bể cảnh phun nước, vườn cọ, Beverly Garden... thì điểm nhấn của chất sống ngôi sao nước Mỹ chính là bể bơi nước mặn ngoài trời mang phong cách nhiệt đới Santa Monica rộng gần 700m2.

Đáng chú ý, The Beverly là phân khu duy nhất tại “Quận Trung tâm” của Ocean City sở hữu bể bơi nước mặn ngoài trời - tiện ích thời thượng và hiếm có, mang lại cho cư dân trải nghiệm độc bản như đang được thỏa sức bơi lội giữa đại dương.

Là một trong số những cư dân tương lai, anh Nguyễn Hoài An - kiến trúc sư trẻ vừa chốt một căn hộ tại đây chia sẻ, bể bơi nước mặn nội khu của The Beverly không chỉ là một tiện ích đặc quyền mà còn góp phần tạo nên không gian nghỉ dưỡng xa hoa dành riêng cho phân khu này. Từ hàng cọ xanh xõa bóng xuống mặt nước đến thiết kế độc đáo của hồ bơi và làn nước xanh trong có vị mặn như ở biển… tất cả đều tái hiện rõ nét đặc trưng của các khu resort nghỉ dưỡng 5 sao xứ cờ hoa.

"Nhờ sự kết hợp này, một không gian thư giãn tuyệt vời mang hơi hướng của vùng biển Califonia, nơi Beverly Hills tọa lạc, đã được tái hiện một cách hoàn hảo. Điều đó càng làm tăng thêm sự tinh tế, sang trọng mà bể bơi nước mặn nội khu mang tới cho cư dân", anh Hoài An nói.

Cũng nhờ đặc quyền này, cư dân The Beverly sẽ được hòa mình vào làn nước mặn như ở biển mỗi ngày. Trải nghiệm không chỉ giúp thư giãn cơ thể mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm dịu đi những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài. Kết hợp với hệ sinh thái tiện ích chăm sóc sức khỏe với đa dạng bộ môn như gym, yoga, pilates... một cuộc sống năng động, tự do sẽ được thiết lập dành riêng cho những cư dân năng động.

Hòa mình vào cuộc sống hạnh phúc toàn diện tại Ocean City

Không chỉ bị thu hút bởi chất sống Mỹ đặc trưng, nhiều người trẻ, doanh nhân thành đạt còn lựa chọn phân khu này bởi các lợi thế riêng có và danh sách dài các “kỳ quan” tiện ích độc đáo của The Beverly cũng như thành phố điểm đến Ocean City.

Nhờ vị trí siêu kết nối của “Beverly Hills thu nhỏ”, cư dân có thể đến với các khu vực khác của Hà Nội một cách nhanh chóng, tiện lợi bằng phương tiện cá nhân hoặc thông qua hệ thống giao thông xanh VinBus. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt trên cao Metro số 8 nằm cách tòa nhà chỉ vài bước chân đi vào vận hành, việc di chuyển của cư dân sẽ càng thuận tiện hơn gấp bội.

Vị trí đắc địa đó của The Beverly cũng giúp nhiều doanh nhân trẻ dễ dàng phát triển công việc, khi có thể tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm khác của thành phố, khu công nghiệp trong khu vực hay các tâm điểm sống sôi động của Ocean City như "vũ trụ giải trí" Grand World.

"Mọi yếu tố được xây dựng cho The Beverly đều đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu của bản thân. Trong đó, nhu cầu sống nghỉ dưỡng 4 mùa trong năm được đáp ứng với bể bơi nước mặn nội khu, tắm biển trong lòng thành phố, vui chơi giải trí tại tổ hợp VinWonders hay các khu The Venice, K-Town ở Grand World, Little Hongkong... Còn với công việc, trong thời gian tới tôi sẽ mở thêm một cửa hàng mới tại ngay Vinhomes Ocean Park 1 để tận dụng dòng khách dồi dào tại đây", chị Thanh Hằng, chủ một chuỗi siêu thị mini đang sở hữu một căn hộ tại The Beverly, cho biết.

Trải nghiệm cuộc sống thời thượng của cư dân The Beverly càng thêm phong phú nhờ hệ thống cảnh quan xanh sinh động được tô điểm bằng bãi cát trắng và những hàng dừa kéo dài hàng cây số như Hồ San Hô, Hồ Ngọc Trai, Crystal Lagoon, các công viên trò chơi vận động liên hoàn, công viên cây xanh, công viên BBQ, công viên vui chơi trẻ em trải khắp Ocean City.

Bên cạnh đó, mọi nhu cầu thiết yếu của đời sống đều được bảo đảm nhờ hệ thống giáo dục tiên tiến theo chuẩn quốc tế như Vinschool, VinUni, trường quốc tế Brighton College, Dewey, hệ thống chăm sóc sức khỏe với Vinmec Medical Resort, Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc…

Nhờ sự đa dạng về tiện ích cùng những đặc quyền hấp dẫn, The Beverly của thành phố điểm đến đã vẽ nên một bức tranh sống hoàn hảo, đầy tự do phóng khoáng nơi trung tâm mới phía Đông Thủ đô, thu hút đông đảo cư dân tinh hoa đến an cư, lạc nghiệp.