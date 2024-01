Bí quyết tiết kiệm cho chuyến du lịch hoặc quá cảnh tại Dubai vào mùa đông

Hãng hàng không Emirates công bố dành tặng du khách ưu đãi hấp dẫn khi du lịch Dubai trong mùa đông này. Từ ngày 12/1/2024, hành khách đặt vé máy bay tới Dubai hoặc quá cảnh tại đây từ 8 tiếng trở lên có thể nhận vé vào cửa miễn phí tới hai điểm tham quan lớn nhất của thành phố - Bảo tàng Tương lai và Công viên nước Atlantis Aquaventure.

Du khách có thể khám phá và du hành thời gian đến thế giới của 50 năm sau tại Bảo tàng Tương lai, một trong những điểm đến mới nhất của Dubai. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tận hưởng những phút giây giải trí với hàng loạt cầu trượt nước hấp dẫn tại công viên nước lớn nhất thế giới Atlantis Aquaventure.

Ưu đãi đặc biệt này áp dụng khi đặt vé máy bay từ ngày 12/1 đến ngày 1/2/2024, và dành cho các chuyến du lịch được thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 31/3/2024. Ưu đãi áp dụng đối với tất cả các hạng vé và khách hàng có thể đổi ưu đãi trong vòng tối thiểu 96 giờ trước chuyến bay khi đặt vé qua trang web emirates.com, tổng đài chăm sóc khách hàng, văn phòng bán vé của Emirates, hoặc thông qua các đại lý lữ hành ủy quyền của hãng.

Khám phá Dubai cùng Emirates

Khi tới Dubai, du khách không chỉ được tận hưởng ánh nắng mặt trời trên những bãi biển tuyệt đẹp, mua sắm thoả thích tại Dubai Mall, thưởng thức khung cảnh toàn thành phố từ tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, mà còn có thể trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng đẳng cấp tại đây. Bên cạnh đó, các tiện ích khác dành cho khách hàng của Emirates bao gồm:

Tận hưởng ưu đãi độc quyền với thẻ My Emirates Pass: Hành khách của Emirates có thể tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn khi du lịch Dubai với thẻ lên máy bay My Emirates Pass. Từ nay đến hết ngày 31/3/2024, khách hàng sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi độc quyền khi xuất trình thẻ lên máy bay Emirates tại các nhà hàng và spa cao cấp cùng nhiều địa điểm khác trên khắp Dubai và UAE. Để xem tất cả các ưu đãi của My Emirates Pass, vui lòng truy cập http://www.emirates.com/myemiratespass.

Hội viên Skywards: Các hội viên của chương trình Skywards - chương trình khách hàng thân thiết từng đạt giải thưởng của Emirates - có thể tích luỹ dặm thưởng khi mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với ứng dụng Skywards Everyday. Hành khách có thể dùng dặm thưởng để đổi hoặc nâng hạng vé máy bay, hay đổi vé xem hòa nhạc và sự kiện thể thao thông qua Skywards Exclusives. Để tìm hiểu thêm về chương trình hội viên Emirates Skywards, vui lòng truy cập: https://www.emirates.com/vn/vietnamese/skywards/.

Emirates hiện đang khai thác các chuyến bay hàng ngày từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập emirates.com.