Tận hưởng mùa đông ngập nắng tuyệt đẹp tại Dubai cùng Emirates

Từ những bãi cát trải dài lộng lẫy bên cạnh thiên đường giải trí mùa đông, đến những trải nghiệm tương lai độc đáo, Dubai hứa hẹn mang tới nguồn năng lượng và niềm hạnh phúc cho các du khách trong mùa đông này. Đặc biệt, khi du lịch Dubai cùng Emirates trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2023 đến ngày 30/6/2024, hành khách tại Việt Nam được hưởng mức giá vé ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 14.710.000 VNĐ cho hạng vé Phổ thông và từ 60.960.000 VNĐ cho hạng vé Thương gia. Ưu đãi trên chỉ áp dụng cho các hành khách đặt vé trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 17/12/2023.

Thám hiểm sa mạc cùng Arabian Adventures

Đến với Dubai, du khách có thể trải nghiệm một chuyến thám hiểm sa mạc Safari qua đêm đáng nhớ cùng Arabian Adventures. Tại đây, khách du lịch sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị như lái xe trên cồn cát, cưỡi lạc đà, và hoà mình với thiên nhiên trong chuyến đi dạo đêm tại sa mạc. Đến cuối ngày, du khách sẽ được cảm nhận trọn vẹn sự yên bình tĩnh lặng dưới bầu trời sao trong khi thưởng thức bữa tối BBQ hấp dẫn. Từ nay đến ngày 31/3/2023, hành khách của Emirates sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu 15% khi đăng ký gói Trải nghiệm Sa mạc Độc quyền (Exclusive Desert Experience) của Arabian Adventures, bao gồm dịch vụ xe riêng đưa đón, tận hưởng buổi tối trên sa mạc với đồ uống cao cấp, trải nghiệm lái xe Dune Buggy và trải nghiệm chuyến xe VIP tham quan Sa mạc.

Bảo tàng Tương lai

Được mệnh danh là “tòa nhà đẹp nhất thế giới”, Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future) Dubai là sự kết hợp hoàn hảo của khoa học, công nghệ và sáng tạo. Với những triển lãm đa giác quan hiện đại bậc nhất, du khách sẽ có cơ hội du hành đến năm 2071 và khám phá khả năng không giới hạn của nhân loại trong tương lai. Điểm đặc biệt của công trình kiến trúc - kỹ thuật này đó là không sử dụng bất kỳ cột trụ nào để chịu lực, chống đỡ. Bảo tàng có tất cả 7 tầng với tổng chiều cao lên đến 77m. Ngoài ra, nơi đây còn có không gian đặc biệt dành riêng cho trẻ em để khai phá tiềm năng thông qua các trò chơi trải nghiệm.

Thành phố Mùa Đông tại Expo City Dubai

Khi đến Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2023 đến ngày 7/1/2024, du khách sẽ được tham quan xứ sở thần tiên kỳ diệu tại Thành phố Mùa Đông. Tại đây, du khách có thể tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa cùng gia đình với các hoạt động, workshop đa dạng dành cho mọi lứa tuổi trong bầu không khí đông vui, náo nhiệt và thưởng thức các món ăn đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm. Với chủ đề Phát triển Bền vững, khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về những bí kíp và phong cách sống bền vững.

Tận hưởng nhiều ưu đãi với thẻ My Emirates Winter Pass

Từ nay đến hết ngày 31/3/2024, khách hàng của Emirates có thể tận hưởng các ưu đãi độc quyền khi du lịch Dubai với tấm thẻ lên máy bay quyền lực My Emirates Winter Pass. Cụ thể, hành khách của Emirates có thể sử dụng tấm thẻ lên máy bay để tận hưởng các chương trình khuyến mãi dành riêng cho hội viên tại các nhà hàng và spa cao cấp, trung tâm mua sắm nổi tiếng, bể bơi và bãi biển tư nhân, cùng nhiều địa điểm khác trên khắp Dubai và UAE.

Chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân hợp lệ, khách hàng của Emirates khi bay tới hoặc quá cảnh tại Dubai sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn tại những điểm tham quan dành cho gia đình nổi tiếng như đài quan sát At The Top Burj Khalifa, hệ thống công viên nước Aquaventure tại Atlantis The Palm, công viên giải trí IMG Worlds of Adventure, khu nghỉ dưỡng Dubai Parks & Resorts, City Sightseeing và nhiều địa điểm khác.

Đối với hành khách đã làm thủ tục check-in trực tuyến và thẻ lên máy bay được tải về ứng dụng hoặc vé điện tử của Emirates, hành khách vui lòng chụp màn hình để xuất trình tại các địa điểm ưu đãi, vì tấm thẻ sẽ biến mất khỏi ứng dụng sau khi hạ cánh.

Mua sắm thả ga tại Lễ Hội Mua Sắm Dubai

Lễ hội Mua Sắm Dubai sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 8/12/2023 đến ngày 14/1/2024 với nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn. Khách hàng của Emirates có thể sử dụng thẻ lên máy bay để nhận thêm các ưu đãi độc quyền tại các nhà hàng, spa, hồ bơi, các địa điểm du lịch dành cho gia đình và nhiều điểm đến khác.

Hội viên Skywards

Các hội viên của chương trình Skywards - chương trình khách hàng thân thiết từng đạt giải thưởng của Emirates, có thể tích lũy dặm thưởng khi chi tiêu tại các cửa hàng bán lẻ ở UAE trong thời gian lưu trú và đổi dặm để lấy vé thưởng, nâng hạng vé hay đổi vé xem hòa nhạc và sự kiện thể thao.

Khám phá thế giới một cách sành điệu cùng Emirates

Emirates khai thác các chuyến bay tới 133 điểm đến trên toàn thế giới, trải dài trên 6 châu lục và hiện đang vận hành các chuyến bay hàng ngày kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các điểm đến trên thế giới.

Hành khách Việt Nam có cơ hội trải nghiệm chuyến bay đẳng cấp cùng Emirates khi bay đến hoặc đi từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay của Emirates tại hai thành phố này mang số hiệu EK392/393 và EK394/395, được khai thác trên dòng máy bay Boeing 777-300ER thân rộng với hai khoang hạng. Với 42 ghế ở hạng Thương gia và 386 ghế ở hạng Phổ thông, những chuyến bay này được thiết kế để cung cấp đầy đủ tiện ích và đảm bảo sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập emirates.com. Khách hàng có thể mua vé tại trang web emirates.com, tổng đài chăm sóc khách hàng và văn phòng bán lẻ của Emirates, hoặc thông qua các đại lý du lịch của hãng.