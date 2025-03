Có dữ liệu mới có kinh tế số

Trong cuộc gặp với Tạp chí Ngày Nay, hơn một lần CEO Huy Nguyễn nhấn mạnh, bài toán kinh tế số phải giải bằng công nghệ. Công nghệ giúp Việt Nam tiến vào vạch xuất phát với tất cả các nước trên thế giới.

Giải các bài toán khó

Tài giỏi, quyết đoán và thích khai phá những công việc gai góc, Huy Nguyễn được biết đến là một trong những người trẻ tuổi nhất đảm nhận vai trò quản lý cấp cao tại Google khi mới 30 tuổi. Cách đây chừng 5 năm, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và lan rộng khắp toàn cầu, Huy Nguyễn quyết định từ bỏ Google, trở về Việt Nam khởi nghiệp.

“Huy chọn lĩnh vực khởi nghiệp là công nghệ blockchain, một lĩnh vực còn rất mới mẻ trong nước và ẩn chứa nhiều rủi ro vào thời điểm đó. Trên thực tế, từ năm 2016, khi còn làm việc ở Google, Huy đã sử dụng công nghệ blockchain để viết các chương trình đấu thầu băng thông bằng hợp đồng thông minh (smart contract). Thời điểm đó, chưa có nhiều người biết đến công nghệ này”, Huy kể.

Trong thâm tâm của chàng kỹ sư trẻ Huy Nguyễn, công nghệ vật lý số áp dụng tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á là thích hợp nhất, bởi Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác còn đang ở bước đầu của hành trình chuyển đổi số, rất nhiều thứ có thể xây mới hoàn toàn. Dành hơn một năm để nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ vật lý số, Huy Nguyễn quyết định thành lập Công ty công nghệ Vật lý số đầu tiên tại Việt Nam mang tên Phygital Labs. Đồng hành với Huy có chàng kỹ sư trẻ Nam Đỗ - cũng là cựu kỹ sư của Google.

Sau khi trở về Việt Nam, hai nhà sáng lập cùng với các cộng sự tài năng, đã dành tâm huyết trong việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ mới như blockchain, AI và NFC vào nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam. Chỉ sau hai năm, Phygital Labs đã tiếp cận và đưa ứng dụng của mình đến với các sản phẩm về thời trang như Ortho, sản phẩm nông nghiệp như Cà phê Le J’, The Hồ Tiêu, thủ công mỹ nghệ như Đá mỹ nghệ Non Nước, Bảo tàng di tích Cố Đô Huế, linh vật Nghê Văn Miếu - Quốc Tử Giám… để định danh số, đưa lên bảo tàng số, phục vụ đắc lực cho lĩnh vực giáo dục, quảng bá, triển lãm và thương mại sản phẩm.

Là người đam mê công nghệ, Huy thừa nhận, càng tìm tòi, “khai phá” lĩnh vực công nghệ vật lý, Huy Nguyễn càng bị thu hút. Trong đầu anh lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng, hồ hởi thử nghiệm và chinh phục. Anh sẵn sàng thử nghiệm, thích ứng để ứng dụng công nghệ mới phục vụ đời sống, tạo thêm nhiều lợi ích cho xã hội.

Theo thời gian, những di tích lịch sử từ Nam ra Bắc có in dấu chân Huy Nguyễn ngày càng nhiều hơn. Những món quà bình dị vụt trở nên hấp dẫn ngày càng được nhân rộng bởi công nghệ NFC (Near Field Communication) do Phygital Labs khởi xướng. Các sản phẩm quà tặng thông minh như thẻ thành viên NFC, bộ nhận diện thương hiệu NFC, vật phẩm lưu niệm NFC, ấn phẩm quà tặng Vật lý số báo Nhân dân, sản phẩm quà lưu niệm của dự án “Đế đô khảo cổ ký”... do Phygital Labs tiên phong thực hiện đã mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng.

Đi theo “nhịp đập chung” của dữ liệu

Hai năm miệt mài ứng dụng công nghệ vào rất nhiều di tích, Huy Nguyễn và cộng sự đã cho mọi người thấy công nghệ có vai trò rất lớn trong việc phát huy giá trị di sản, bản quyền di sản, từ đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Sau những thành công rực rỡ ấy, Huy Nguyễn của ngày hôm nay đang dành tất cả tâm huyết để thai nghén và cho ra đời nền tảng blockchain quốc gia, với những ý tưởng hoài bão lớn hơn.

“Làm sao ứng dụng công nghệ vào tất cả các mặt của đời sống, phục vụ người dân ở mọi miền Tổ quốc, không riêng gì văn hóa, di sản”. Anh nói vui, đó là bước đi tất yếu “hòa vào nhịp đập chung của đất nước” sau khi Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị ban hành.

Định hướng của Chính phủ đã rõ, sự ra đời của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và sắp tới là Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khiến những kỹ sư trẻ như Huy Nguyễn và những doanh nghiệp trẻ như Phygital Labs như được tiếp thêm nguồn động viên, vững vàng theo con đường mình đã chọn.

“Nhiều người nghĩ công nghệ không ứng dụng được vào những lĩnh vực cũ như văn hóa, di sản, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để chứng minh rằng, ngay cả lĩnh vực cũ như di sản vẫn tạo ra nền kinh tế số mới”, Huy chia sẻ. Vẫn là ứng dụng công nghệ để tạo nền kinh tế số, nhưng giờ đây, Huy Nguyễn không chỉ đóng khung trong lĩnh vực di sản, mà trên tất cả các lĩnh vực.

“Ai cũng muốn Việt Nam phát triển thần tốc, muốn phát triển thần tốc phải có động lực mới, chúng ta không thể bám mãi vào những động lực cũ. Khai mở nền kinh tế số là một bước đi cần thiết”, Huy Nguyễn nói: “Tài nguyên dữ liệu trong cuộc cách mạng 4.0 hôm nay là mạch máu của nền kinh tế mới. Dữ liệu “biết” bạn đang muốn gì, đang làm gì, đọc được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ, từ đó giúp chúng ta có những quyết định đúng hơn, đạt được những giá trị kinh tế mới hơn…”.

Lấy ví dụ về tài nguyên, CEO Huy Nguyễn chia sẻ: “Trăm năm trước, dầu hỏa, vàng… người dân cầm nó không hề biết có giá trị. Dữ liệu cũng đang ở thời kỳ tương tự, nó là thứ tài nguyên thô, cần được khai thác đúng hướng”.

“Song song với dữ liệu, Huy có niềm tin rằng blockchain có thể giải quyết những vấn đề lớn hơn, thay đổi nhiều mặt của đời sống, tạo ra được sản phẩm và giúp những sản phẩm từ blockchain tạo nên lợi ích cho nền kinh tế số thì mọi người sẽ thấy được nhiều giá trị hơn”, Huy chia sẻ.

“Muốn đi xa phải đi cùng nhau”

Dữ liệu là “mỏ vàng” trong nền kinh tế mới, nhưng với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, đây là lĩnh vực quá mới. Với việc Quốc hội thông qua Luật Dữ liệu năm 2024, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có Luật Dữ liệu trên thế giới. Đó là động lực mới thúc đẩy công nghệ, thúc đẩy kinh tế số phát triển.

Theo CEO Huy Nguyễn, với tổng số 100 triệu dân, dữ liệu của Việt Nam rất nhiều, đó là nền tảng để công nghệ blockchain phát triển. Trước khi có luật, mọi người khai thác dữ liệu như một miền đất hoang dã. Giờ đã có Luật Dữ liệu, có Trung tâm Dữ liệu ra mắt, sắp tới là Hiệp hội Dữ liệu quốc gia… Đó là những cơ quan đầu mối quan trọng giúp đưa luật đi vào đời sống.

“Doanh nghiệp nào cũng đang có data dữ liệu, nhưng nếu không có trung tâm, hiệp hội nào “gom” dữ liệu lại, chỉ cho người ta cách khai thác tài nguyên dữ liệu đúng hướng thì dữ liệu không có ý nghĩa nhiều. Không có sự liên kết dữ liệu giữa các lĩnh vực, ngành nghề… thì tài nguyên không có giá trị. Giá trị kinh tế chỉ có được khi liên kết dữ liệu đồng bộ với nhau”, chàng cựu kỹ sư Google khẳng định.

Đứng ở góc độ một doanh nghiệp, Huy Nguyễn nói thêm: “Doanh nghiệp nào cũng có data. Nhiều doanh nghiệp vào chung một nhà, khi đó 1+1 sẽ bằng 10, 20… mang lại giá trị thặng dư cho nền kinh tế nước nhà. Chỉ khi được chỉ dẫn, được làm đúng cách… cuộc chơi sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết với nhau, cùng khai thác giá trị to lớn của dữ liệu mà mọi người chưa thể nhìn thấy, bởi sức mạnh của công nghệ là không giới hạn”.

Theo CEO Huy Nguyễn, muốn đưa Việt Nam đi xa hơn, phát triển kinh tế số mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp cần phải đoàn kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu, cùng khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu một cách bài bản và đúng pháp luật.