Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi trên 38 độ C

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, khu vực Bắc Bộ và vùng từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 45–55%, làm tăng mức độ oi bức, khô hanh trong không khí.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng cũng đang bao trùm diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ đạt khoảng 45–50%, tạo điều kiện khô ráo kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến khoảng ngày 23/4. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, thời tiết oi nóng dự kiến dịu dần từ ngày 24/4. Riêng ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.