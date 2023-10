Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhà xe Thành Bưởi

(Ngày Nay) - Chiều ngày 26/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Quận 5, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) và chi nhánh nhà xe Thành Bưởi.