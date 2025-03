TP.HCM: Thông tin về vụ CSGT giằng co với người vi phạm trên đường

(Ngày Nay) - Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiến sĩ CSGT giằng co với người vi phạm trên đường Trần Hưng Đạo đã gây xôn xao dư luận.

Chiều 26/3, Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin về đoạn clip dài khoảng 24 giây ghi lại hình ảnh chiến sĩ CSGT giằng co cùng một người đàn ông trên đường đang lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh, đoạn clip 24 giây bị cắt ghép, chỉnh sửa và không thể hiện hoàn toàn diễn biến của vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 23/3, khi Tổ CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo giao với đường Trần Đình Xu (phường Cô Giang, quận 1) thì phát hiện thấy ông ông N.P.C. (SN 1973, ngụ phường Cô Giang, quận 1) điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm này, ông C. không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào có liên quan và khai tên giả là Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, nhà quận 4). Khi lực lượng chức năng đo nồng độ cồn, ông C. xin bỏ qua lỗi nhưng tổ công tác không đồng ý và một cán bộ trong tổ đã chở ông C. về trụ sở chờ người nhà mang giấy tờ lên giải quyết vụ việc.

Quá trình chở ông C. về trụ sở, đến trước số nhà 331DE Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1), ông này bất ngờ từ phía sau nhoài người lên phía trước để tiếp tục năn nỉ đồng chí CSGT bỏ qua lỗi vi phạm, không tạm giữ phương tiện khiến xe mất thăng bằng ngã xuống đường.

Sau cú ngã, chiến sĩ CSGT và ông C. may mắn không bị thương tích. Tuy nhiên nhận thấy tình huống phức tạp nên đồng chí CSGT đã gọi báo về Trực ban đơn vị để liên hệ Công an phường Cô Giang đến hỗ trợ, thì lúc này ông C. tự ý bỏ đi.

Lúc này, chiến sĩ CSGT đuổi theo ngăn cản dẫn đến giằng co giữa hai bên. Không lâu sau, Công an phường Cô Giang đã đến hiện trường yêu cầu ông C. chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng CSGT, đồng thời hỗ trợ đồng chí CSGT đo nồng độ cồn cho ông này ngay tại nơi xảy ra sự việc.

Kết quả nồng độ cồn đo được từ ông C. là 0.406 mg/l khí thở. Thời điểm này, một số người dân hiếu kỳ đứng xem đã dùng điện thoại quay lại cảnh giằng co rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông C. khai nhận do có uống bia trước đó, lo sợ bị tạm giữ xe, thông báo vi phạm về địa phương làm ảnh hưởng đến gia đình nên đã khai tên giả. Ông C. cũng xác định chỉ muốn năn nỉ chứ không chống đối lại tổ công tác.

Hiện Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông C. với các lỗi gồm: Điều khiển xe máy trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở, không có GPLX, không giấy chứng nhận đăng ký xe, không xuất trình CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền và tạm giữ phương tiện do ông C. điều khiển theo quy định.