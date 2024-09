Công ty Khí Cà Mau triển khai các chương trình đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí

(Ngày Nay) - Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10/2024, nghiêm túc thực hiện kế hoạch bảo đảm công tác an ninh, an toàn công trình khí, Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) đã tổ chức các chương trình phối hợp thiết thực và tạo hiệu quả với toàn cộng đồng

Truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trên bờ tại công trình khí PM3 – Cà Mau

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn cho đường ống dẫn khí luôn được Công ty Khí Cà Mau - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam triển khai thường xuyên, liên tục trong các năm qua, góp phần nâng cao nhận thức cho bà con, doanh nghiệp sống gần công trình khí.

Công ty Khí Cà Mau đang quản lý, vận hành đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau với chiều dài 325 km (trong đó 298km tuyến ống biển và 27km tuyến ống bờ) để vận chuyển khí cung cấp cho Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, 2 Nhà máy Điện Cà Mau và Nhà máy Đạm Cà Mau. Đây là công trình trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực Quốc gia.

Để phối hợp với chính quyền và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống khí, hàng năm, PV GAS CA MAU đều tổ chức các buổi họp truyền thông theo yêu cầu pháp luật tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Trong các ngày 06/9 và ngày 13/9/2024, PV GAS CA MAU đã phối hợp với UBND xã Khánh An và UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức truyền thông tập trung cho bà con và doanh nghiệp sống gần, xung quanh công trình khí như Nhà máy, các trạm khí, tuyến ống bờ… về công tác bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ cũng như các quy định của pháp luật.

Với đặc thù của đường ống dẫn khí dài 27 km bờ đi qua xã Khánh An - huyện U Minh, xã Khánh Bình Tây Bắc - huyện Trần Văn Thời và vườn Quốc gia U Minh Hạ nơi thường xuyên có các phương tiện lưu thông và người dân sống gần, xung quanh đường ống và các trạm khí nên có khả năng gây mất an toàn, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Do đó, việc phối hợp với Chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến cho bà con, các doanh nghiệp về các quy định an toàn đối với hành lang tuyến ống cũng như cách thức liên hệ để báo thông tin nếu phát hiện các vụ việc có liên quan đến đường ống dẫn khí.

Nhân dịp này, PV GAS CA MAU đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Sơ kết thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh, an toàn, hoạt động hiệu quả công trình khí PM3-Cà Mau” năm 2024, nhằm đánh giá kết quả trong công tác phối hợp, phát huy hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện, làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời đưa ra biện pháp thực hiện thời gian tiếp theo.

PV GAS CA MAU luôn đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau và toàn thể bà con trong việc đảm bảo an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trong các năm qua, mong muốn toàn thể bà con và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng PV GAS CA MAU trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực Quốc gia.

Huấn luyện và thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Thực hiện theo kế hoạch PCCC & CNCH năm 2024, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, kiểm tra tính chủ động, sẵn sàng xử lý với các tình huống khẩn cấp giữa PV GAS CA MAU và Công ty Dịch Vụ Khí (PV GAS SERVICES) trong đợt bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) dừng khí năm 2024; PV GAS CA MAU đã phối hợp với PV GAS SERVICES và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Cà Mau tổ chức huấn luyện và thực tập PCCC&CNCH. Tình huống giả định là “Rò rỉ khí lớn tại mặt bích van đầu vào Filter và cứu người bị nạn trên Flare”.

Đến tham dự và chỉ đạo buổi huấn luyện và thực tập có đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Cà Mau, đại diện Lãnh đạo 2 đơn vị.

Công tác huấn luyện và nhân sự tham gia thực tập ứng phó tình huống đã huy động tổng cộng 24 CBCNV tham gia cùng với các phương tiện, thiết bị huấn luyện, thực tập ứng cứu sự cố. Buổi huấn luyện và thực tập đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và phương tiện, được Lãnh đạo các đơn vị phối hợp đánh giá cao về tính chủ động đưa ra các kịch bản ứng phó, tính hiệu quả và sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Thay mặt Lãnh đạo PV GAS CA MAU, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Giám đốc đã có những nhận xét, đánh giá cao tính sẵn sàng ứng phó sự cố, nhằm đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và tài sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cũng cám ơn và ghi nhận sự hỗ trợ, phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Cà Mau. PV GAS CA MAU luôn mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Cà Mau, CBCNV của các đơn vị tham gia tiếp tục đồng hành, tuân thủ các quy định về PCCC & CNCH.