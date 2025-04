ĐHĐCĐ PVcomBank: Chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh 2024

Trong năm qua, PVcomBank đã luôn chủ động bám sát, nắm bắt kịp thời các cơ hội thị trường, phát huy tối đa nội lực và kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn liền với yếu tố chất lượng, an toàn và hiệu quả bền vững. Nhờ định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự triển khai quyết liệt của toàn hệ thống, Ngân hàng đã hoàn thành, thậm chí vượt qua các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2024. Quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng theo hướng chọn lọc và thận trọng, bảo đảm sự phát triển ổn định và an toàn trên mọi phương diện vận hành.

Theo đó, PVcomBank ghi nhận doanh thu hợp nhất bằng 113,4% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất bằng l16,8% so với kế hoạch năm. Riêng Ngân hàng mẹ, doanh thu và lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm 2024 đạt lần lượt là 113,5% và 187,8%. Ngân hàng thực thi các chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ. Các hệ số an toàn vốn, quản trị rủi ro luôn tuân thủ tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 3%. Các giải pháp xử lý, thu hồi nợ được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Về huy động, PVcomBank luôn bám sát các diễn biến của thị trường để chủ động điều hành chính sách lãi suất phù hợp. Tính đến 31/12/2024, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 194.761,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023 song cơ cấu huy động thay đổi theo hướng tích cực. Cụ thể, số dư huy động từ phát hành giấy tờ có giá tăng từ 19.188,6 tỷ đồng tại 31/12/2023 lên 25.080 tỷ đồng tại 31/12/2024; số dư tiền gửi không kỳ hạn từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 20% so với 2023, đạt 11.521,6 tỷ đồng. Điều này giúp Ngân hàng tăng tính ổn định nguồn huy động, cân đối kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu cho các khoản vay dài hạn và tăng uy tín của PVcomBank trên thị trường. Ngoài ra, huy động vốn trên kênh online của PVcomBank cũng tăng 22% so với năm 2023, cho thấy những dấu hiệu tích cực đối với mục tiêu mở rộng kênh huy động đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng số trong tương lai. Với chính sách điều hành tiền gửi linh hoạt, Ngân hàng giảm mạnh tới 23% chi phí trả lãi tiền gửi, tiền vay và phát hành giấy tờ có giá so với năm 2023, góp phần giúp cải thiện lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bám sát chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, PVcomBank luôn chủ động đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng thông qua việc triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ thiết thực. Năm 2024, PVcomBank đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất cơ sở cho vay, đồng thời giảm lãi suất áp dụng cho các chương trình ưu đãi từ 4 - 5%, đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Điều này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tại thời điểm 31/12/2024, số dư tín dụng của PVcomBank đạt 119.921,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tổng dư nợ năm 2023.

Bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả, Ngân hàng cũng luôn tham gia tích cực công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi; tài trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Số lượng khách hàng của PVcomBank đã chạm mốc 3,3 triệu khách hàng trong năm 2024. Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, việc một ngân hàng có quy mô trung bình có thể mở rộng thêm gần 1 triệu khách hàng chỉ trong vòng một năm là minh chứng rõ nét cho khả năng khai thác hiệu quả hệ sinh thái đối tác. Thành quả này đồng thời phản ánh nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, liên tục đổi mới, chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào hành trình trải nghiệm, nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Không chỉ vậy, Ngân hàng còn chủ động nghiên cứu, thấu hiểu nhu cầu để xây dựng các giải pháp tài chính và phi tài chính toàn diện, phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Kết quả ấn tượng này có được là nhờ những lợi thế nổi bật của PVcomBank, đặc biệt là nền tảng số hóa được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm tài chính hiện đại.

Hòa nhịp cùng xu thế chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, PVcomBank đang đẩy mạnh quá trình số hóa một cách toàn diện và quyết liệt. Là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ghi nợ trực tiếp trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an, PVcomBank đã ghi dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số và nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Việc kết nối hệ sinh thái ngân hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng VNeID không chỉ giúp tối ưu hóa tính bảo mật, mà còn đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với nền tảng ngân hàng số PVConnect, khách hàng có thể trải nghiệm hơn 200 tính năng vượt trội – từ chuyển tiền quốc tế trực tuyến, mua sắm hoàn tiền, điều chỉnh hạn mức thẻ, thanh toán hóa đơn tự động đến thực hiện các giao dịch phi tài chính thông qua hình thức Video Call... Những tiện ích này không chỉ góp phần nâng cao sự tiện lợi mà còn thể hiện cam kết của PVcomBank trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa tài chính hiện đại và thông minh.

Với khách hàng tổ chức, năm 2024, PVcomBank đã ra mắt thị trường PVConnect Biz – nền tảng ngân hàng số ưu việt với nhiều ưu điểm như: ứng dụng AI để tăng cường nhận diện, giúp giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn; nâng cao hiệu suất xử lý giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng hợp kênh đáp ứng chuẩn mực quốc tế; nâng cao khả năng giám sát dịch vụ tự động từ hệ thống, giám sát ngăn ngừa các rủi ro…

Trong hành trình số hóa toàn diện, PVcomBank không chỉ chú trọng đến trải nghiệm khách hàng mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa, tự động hóa các quy trình vận hành nội bộ. PVcomBank là một trong những tổ chức tín dụng tiên phong tham gia triển khai điều chỉnh kỹ thuật chuyển tiền theo tiêu chuẩn 2.0 của NAPAS. Ngoài ra, ngân hàng đã và đang hợp tác với các đối tác chiến lược là những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, cụ thể: khởi động dự án triển khai nền tảng Customer Data Platform (CDP) với đối tác AWS, số hóa các quy trình sử dụng nền tảng CP4BA của IBM…

Với những kết quả đã đạt được, PVcomBank đã được The Asian Banking and Finance vinh danh là “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất”, “Ngân hàng có sản phẩm số hiệu quả dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa”…

Kiên định mục tiêu phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững

Năm 2025 là năm được dự báo với nhiều cơ hội và thách thức đan xen đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Đối với PVcomBank, kế thừa những thành tựu đã đạt được, năm 2025, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo lộ trình được phê duyệt, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động. Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 19.949 tỷ đồng và 111 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, PVcomBank tiếp tục tập trung các giải pháp: (1) Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong đó phát triển nền tảng khách hàng và mở rộng thị phần thông qua hợp tác, tăng trưởng tỷ trọng CASA, tập trung xử lý, thu hồi nợ...; (2) Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ; (3) Nâng cao công tác quản trị rủi ro; (4) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (5) Phát triển nguồn lực con người.

Kết thúc Đại hội, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2025 và báo cáo tài chính 2024 cùng hàng loạt tờ trình khác đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.