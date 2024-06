Đắk Nông: Dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục tăng mạnh

Trong tuần từ 11 - 17/6, ngành Y tế tỉnh ghi nhận 104 ca mắc mới. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn gấp đôi và so với tuần liền kề, số ca mắc mới đã tăng hơn 30 ca. Lũy kế đến 17/6, toàn tỉnh ghi nhận 805 ca, tăng 458 ca so với năm 2023 (tương đương với hơn 230%).

Thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Đắk Song là những địa phương ghi nhận nhiều trường hợp mắc nhất. Trên phạm vi toàn tỉnh, Đắk Nông đã ghi nhận bệnh sốt xuất huyết tại 54/71 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh ghi nhận 56 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 36 ổ dịch tại thành phố Gia Nghĩa.

Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khẩn trương, trong đó, 100% ổ dịch được tiến hành đồng thời các biện pháp phun hóa chất và diệt bọ gậy; hơn 6.200 hộ dân sống trong khu vực có ổ dịch được phun hóa chất diệt muỗi…

Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh cũng triển khai các mô hình giám sát ca bệnh liên tuyến (tỉnh – huyện – xã); giám sát huyết thanh; tổ chức các đợt điều tra giám sát véc tơ sốt xuất huyết tại khu vực ổ dịch cũ…

Cũng theo Sở Y tế Đắk Nông, trong những năm qua, dịch bệnh sốt xuất huyết đã lưu hành thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Ngành Y tế tỉnh đã ghi nhận có sự lưu hành của 3 type virus gây sốt xuất huyết.

Hiện nay, mưa đã xuất hiện trên diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh, là điều kiện thuận lợi sản sinh bọ gậy, nhưng người dân vẫn còn thờ ơ, chưa tự giác thực hiện hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới là rất lớn.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nóng, các ổ dịch; nâng cao chất lượng hệ thống giám sát sốt xuất huyết từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở; tiếp tục mua sắm, bổ sung hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh./.