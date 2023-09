Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 5/9, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Công an tỉnh.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, có 3 đội nghiệp vụ, do Thượng tá Phan Sỹ Vinh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng. Việc thành lập đơn vị này sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho rằng, việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao là một mốc son trong tiến trình xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Theo ông Trần Văn Lâu, thời gian gần đây, hoạt động tội phạm liên quan đến công nghệ cao diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng nghệ cao là yêu cầu cần thiết và cấp bách. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng mong muốn cán bộ, chiến sĩ của Phòng đấu tranh có hiệu quả, làm giảm đáng kể các loại tội phạm như: lừa đảo qua mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gọi điện nhắn tin, cá độ bóng đá qua mạng… Đặc biệt là các hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kể cả tội phạm lừa đảo, đánh bạc, cá độ bằng công nghệ cao… đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận. Các đơn vị chức năng đã triển khai kịp thời các biện pháp nắm tình hình trên không gian mạng, qua đó đã phát hiện, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định 110 trường hợp vi phạm trên không gian mạng, xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; giáo dục răn đe hơn 100 trường hợp, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.