Phóng sự ảnh: Các màn trình diễn bùng nổ của Anh trai "Say Hi" tại đêm trại FPTU Camp lần thứ 5

Kể từ khi chương trình ra mắt vào mùa hè năm ngoái, các Anh trai "Say Hi" như Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Pháp Kiều đã tạo nên một làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành giải trí Việt Nam. Với hơn 17 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, hàng loạt ca khúc như Catch me if you can, Hào quang, Kim phút kim giờ liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng, họ không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng mà còn định hình văn hóa hâm mộ thần tượng nội địa. Từ những sân khấu hoành tráng tại các concert cháy vé ở Hà Nội và TP.HCM, đến việc được vinh danh là “Hiện tượng Giải trí của năm” tại Star of the Year 2024, các nghệ sĩ này đã góp phần đưa âm nhạc Việt vươn xa, trở thành niềm tự hào của thế hệ trẻ. Đêm trại FPTU Camp #5 chính là minh chứng sống động cho sức hút ấy, khi gần 18 ngàn khán giả trẻ vỡ òa trong từng khoảnh khắc bùng nổ cùng các thần tượng.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc mãn nhãn và đầy cảm xúc qua phóng sự ảnh đặc biệt này:

Ảnh: Ngọc Ánh - Quỳnh Hoa