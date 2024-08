"Độc đạo" - bộ phim cảnh sát hình sự mới lạ, hấp dẫn sắp lên sóng truyền hình

“Độc đạo” kể về hành trình đi tìm công bằng cho gia đình của Hồng - một đứa trẻ bất hạnh khi cùng lúc mất đi cả bố mẹ và lạc mất đứa em trai là người thân duy nhất. Sau biến cố lớn, Hồng trở thành đứa trẻ lang thang, bơ vơ và được bà Mộc - vợ hai của Lê Toàn, một ông trùm xã hội đen nay đã rửa tay gác kiếm đưa về nhà chăm sóc. Hồng được ông Toàn tin tưởng và chọn là người điều hành sản nghiệp của họ Lê.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm sự thật về cái chết của bố mẹ mình, Hồng phát hiện người cha nuôi Lê Toàn có liên quan đến Quân "già", Hưng "khẹc", Dương “cơ bắp” - 3 tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng và đều có thể là người gây ra bi kịch cho gia đình Hồng. Sự hoài nghi, nỗi hận thù và sự hàm ơn khiến Hồng chới với giữa lằn ranh thiện - ác. Để đi đến cùng của sự thật, Hồng dấn thân sâu hơn vào những mối quan hệ rối rắm, những cuộc “chuyển hàng” đầy hiểm nguy và trở thành “hạt nhân” nắm giữ nhiều bí mật của nhóm tội phạm. Đồng thời, Hồng cũng là một “mắt xích” quan trọng giúp lực lượng Công an triệt phá đường dây ma túy lớn.

Trong khi Hồng theo dõi những ông trùm, anh không biết rằng mọi hành động của mình cũng như nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an. Trung tá Long - Trưởng Phòng điều tra ma túy được điều từ tỉnh về làm phó cho Phùng - Trưởng Công an huyện; đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Long. Nhiệm vụ của Long vô cùng nặng nề bởi anh không chỉ phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân "già" cầm đầu mà còn phải tìm ra kẻ chống lưng cho hắn, nằm ngay trong lực lượng Công an. Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện Hồng rất khôn ngoan, tinh tế lại mang ẩn ức, Long đã xác định Hồng chính là "nhân vật chiến lược" cho chuyên án của mình. Một bên là Hồng, một bên là sự hỗ trợ của các trinh sát mật được cài cắm trong đường dây tội phạm, Long tiến gần hơn tới các "ông trùm" và vị trí boongke ma túy bí mật. Khi dấn thân sâu hơn vào mục tiêu của mình, Long và Hồng nhận ra đằng sau những chuyến hàng lớn, những tội ác, lợi ích tiền bạc là cả một "lịch sử" về “hận thù" và "ơn nghĩa", những "tình thân" hóa "thù địch" giữa những người đã coi nhau là anh em, đồng đội trên cùng một chiến tuyến…

Bộ phim lấy Hồng - một nạn nhân của tội ác là tâm điểm chính, qua đó vạch trần âm mưu của những kẻ vì tiền mà gieo rắc cái "chết trắng" cho xã hội. Phim giúp người xem hiểu hơn về lực lượng Công an - những người luôn âm thầm hy sinh, dấn thân vào những hiểm nguy, bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Sự hấp dẫn của phim “Độc đạo” là những tình thế nguy hiểm, là khi phe chính nghĩa đầy mưu lược, những hy sinh và dấn thân, đối đầu với những tên tội phạm tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo. Phim còn đi sâu khai thác những quan hệ phức tạp, đan xen giữa "yêu" - "hận" của các nhân vật, những nỗi đau đớn, giằng xé giữa lương tri, thù hận khó phân định của Hồng… Sự “bẻ lái" của nhân vật Diễm từ tay sai của Quân "già" trở thành "biến số" của cuộc đời Hồng cũng là một điểm nhấn đáng chờ đợi. Giữa một mạch truyện căng thẳng và đối địch, thì sự ngô nghê, “phá game" của Khương "liều", Tân “thái tử" hay Lý “toét” đã góp phần làm mềm câu chuyện, tạo thêm không khí đời sống cho một dòng phim vốn được coi là khô cứng.

Đại diện ê-kíp làm phim cho biết, "Độc đạo" có bối cảnh tương đối đa dạng, khai thác từ thành phố đến vùng rừng núi. Trong phim có những đại cảnh đuổi bắt lớn với cả trăm diễn viên, cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an mang đến những hình ảnh sống động, lột tả chân thực sự hiểm nguy, căng thẳng… cho người xem.

Bộ phim là sự kết hợp tiếp theo của ê-kíp sáng tạo “Biệt dược đen" với hai đạo diễn Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi, biên tập Trung Dũng và DOP Trần Kim Vũ. Những góc nhìn trẻ trung, cách làm phim hiện đại của những người sáng tạo trẻ mang tới một bộ phim cảnh sát hình sự thú vị, mới lạ.

Dàn diễn viên cũng là một điểm sáng đáng chú ý của “Độc đạo”. Bộ đôi thân thiết ngoài đời là Doãn Quốc Đam - Duy Hưng vào vai hai anh em Hồng - Khương vô cùng tự nhiên và tạo nhiều cảm xúc. Trong khi đó, Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung đã “lột xác” hoàn toàn, khi không còn là một gương mặt đậm tính hài như những vai diễn trước, thay vào đó là sự tàn nhẫn, thâm hiểm. Đặc biệt, bộ phim còn là sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như các Nghệ sỹ Ưu tú: Hoàng Hải, Hồ Phong, Nguyệt Hằng, nghệ sỹ Vĩnh Xương cùng các diễn viên thực lực như Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Việt Hoa, Duy Nam, Hà Trung...

Phim sẽ lên sóng truyền hình từ ngày 2/9 lúc 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần, trên VTV3.