Đồng euro tăng vọt sau vòng 1 bầu cử Quốc hội tại Pháp

Ngày 1/7, đồng euro tăng 0,24% lên mức 1 euro đổi được 1,0737 USD sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 1 của cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2 sẽ diễn ra sau một tuần. Thắng lợi “chưa từng có” này được cho là có thể mở ra cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu tại Pháp lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.

Đồng USD giảm nhẹ so với rổ các loại tiền tệ chính khác, chịu sức ép do đồng euro tăng giá và dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 5 thấp hơn dự báo. Thị trường hiện dự báo khoảng 63% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9, so với mức 50% cách đây một tháng.

So với đồng USD, đồng bảng Anh tăng 0,01% lên 1 bảng đổi được 1,2647 USD, trong khi đồng đôla Australia (AUD) tăng 0,04% lên 1 AUD/0,6673 USD. Đồng đôla New Zealand (NZD) cũng tăng nhẹ 0,14% lên 1 NZD/0,6099 USD. Ngược lại, đồng yen Nhật giảm 0,05% xuống 160,93 yen/USD, sau khi Nhật Bản hạ mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội quý I. Theo đó nền, kinh tế Nhật Bản suy yếu mạnh hơn so với báo cáo ban đầu, đẩy lùi triển vọng phục hồi kinh tế mong manh. Các nhà phân tích cho rằng việc điều chỉnh giảm có thể khiến Ngân hàng trung ương Nhật Bản cắt giảm dự báo hằng quý vào cuối tháng này và ảnh hưởng đến thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Từ đầu năm đến nay, đồng yen đã giảm hơn 12% do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Việc đồng yen giảm xuống dưới mức 160 yen/USD khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng can thiệp của Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ đồng tiền này.