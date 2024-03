Dông lốc gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu của người dân tại Lào Cai

(Ngày Nay) - Ông Thền Mạnh Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Simacai, tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 27/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to, dông khiến một số nhà dân, cây ăn quả và hoa màu của bà con bị hư hỏng, ngập úng, gãy đổ.

Cụ thể, dông lốc cục bộ tại xã Thào Chư Phìn làm tốc mái nhà của 2 hộ dân ở thôn Cẩu Pì Chải và thôn Thào Chư Phìn; mưa lớn gây lũ cuốn trôi, làm gãy đổ gần 1 ha ngô của các hộ dân tại tổ dân phố Hoàng Thu Phố và làm sạt lở 30 m đường đi vào tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, gây khó khăn cho người tham giao thông... Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 100 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Simacai chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát những hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở để có phương án di chuyển, huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Hiện, cơ bản các hộ dân đã ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào sáng 26/3, trên địa bàn các thôn Sả Thồ, Chúng Chải B, xã Lao Chải, thị trấn Mường Khương xảy ra mưa đá cục bộ gây một số thiệt hại về lúa, cây ăn quả và hoa màu của người dân trên địa bàn.

Ông Đinh Quang Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm nay, nắng nóng đến sớm so với trung bình nhiều năm. Sau mỗi đợt nắng nóng, do địa hình đặc trưng nên tỉnh Lào Cai rất dễ xảy ra dông lốc, mưa đá, sét đánh. Vì vậy, thời gian cuối tháng 3 đầu tháng 4, các địa phương trong tỉnh cần nâng cao cảnh giác các hình thái thiên tai nói trên; cùng với đó, tập trung rà soát điểm xung yếu dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án di chuyển các hộ dân bị ảnh hưởng khi cần thiết.